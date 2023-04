Delusione Pescara a Taranto

Gli schemi del tecnico del Pescara Zeman sono naufragati in malo modo allo Stadio Iacovone di Taranto, contro gli ionici che in virtù di una superiore fisicità e di fame di punti hanno sconfitto con un netto per 3 a 0 gli adriatici. Non era andata meglio all’andata quando il team dell’allora Mister Colombo andò sotto contro i tarantini per 2 a 0. Blindare il terzo posto sta diventando complicato per il Delfino con il Foggia che vincendo contro la Turris, soffia sul collo del Pescara e sale a 58 punti in classifica, un punto solo in meno degli abruzzesi. Anche il Picerno che oggi ha pareggiato con il Messina, guadagna una posizione e si avvicina al Pescara con 56 punti, tre meno dei biancoazzurri e che proprio nell’ultima di campionato domenica 23 aprileospiterà gli adriatici. Nell’attesa gli occhi sono puntati a domenica prossima 16 aprile quando allo stadio adriatico il Delfino ospiterà il Monopoli, una formazione di tutto rispetto, oggi vittorioso a Potenza .

TARANTO (3-5-2): Vannucchi 6,5; Sciacca 6; Antonini 6,5; Formiconi 6; Mastromonaco 5; Provenzano 6,5; Labriola 6,5; Mazza 7; Boccadamo 7; Tommasini 7,5; Bifulco 8. A disposizione: Loliva, Caputo, Evangelisti, Ferrara, Romano, Canalicchio, Nocciolini, Fontana, Citarella, Finocchi, Semprini, Manetta, Diaby, Crecco, Colurciello. Allenatore Capuano.

PESCARA Sommariva 4; Cancellotti 4; Pellacani 4,5 (dal 20’ s.t. Boben s.v.); Mesik 4,5; Crescenzi 4,5; Rafia 6; Palmiero 5 (dal 9’ s.t. Aloi 6); Kraja 5 (dal 1’ s.t. Gyabuaa 6); Merola 5 (dal 20’ s.t. Cuppone s.v.); Lescano 4,5; Kolaj 5 (dal 1’ s.t. Delle Monache 5,5). A disposizione: D’Aniello, Gozzi, Ingrosso, Mora, Germinario, Desogus, Vergani. Allenatore Zeman.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco

RETI: 3’ Tommasini (T), Bifulco (T) al 10’ Del primo tempo ed al 14’ del secondo tempo.

La partita non ha quasi mai visto il Pescara salire in cattedra e minacciare seriamente l’agguerrita formazione ionica. Già alla fine del primo tempo i tarantini erano in vantaggio di due reti. Al 3′ Boccadamo si approfitta di una indecisione tra Cancellotti e Sommariva e serve Tommasini che solo davanti a Sommariva mette in rete. E’ lo stesso Bifulco che al 14’ del secondo tempo segna la terza rete del Taranto complici Crescenzi e Sommariva.