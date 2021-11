Terza dose di vaccino Pfizer o Moderna: date, orari, modalità di prenotazione

I Centri Vaccinali anti Covid-19 della ASL di Pescara osservano i seguenti giorni e orari di apertura, validi dal 29 novembre 2021.

Pescara, Stazione di Pescara Porta Nuova:

aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

chiuso il sabato e la domenica

E' necessaria la prenotazione al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

Presso questo Centro si somministrano solo terze dosi, con vaccino Moderna, esclusivamente su prenotazione.

Città Sant'Angelo Village Outlet, via Moscarola Città Sant'Angelo, "Ingresso D":

aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 19.00;

il sabato mattina dalle 8.30 alle 13.00

chiuso il sabato pomeriggio e la domenica.

Per la seconda e terza dose si accede solo su prenotazione.

È consentito accedere anche senza prenotazione solo per effettuare la prima dose.

Penne, Contrada Campetto:

aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

E' necessaria la prenotazione al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

In caso di impossibilità di registrazione sul portale di Poste italiane, per ricevere la terza dose è consentito accedere anche senza prenotazione.

Centro Vaccinale Val Pescara – Scafa, Area ex cementificio:

aperto nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

E' necessaria la prenotazione al link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

In caso di impossibilità di registrazione sul portale di Poste italiane, per ricevere la terza dose è consentito accedere anche senza prenotazione.

Presso tutte le sedi è possibile effettuare anche la vaccinazione antinfluenzale, contestualmente alla somministrazione della terza dose.

La Circolare del Ministero della Salute del 22 novembre 2021 ha aggiornato la somministrazione della terza dose (o dose booster) a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione. Indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato, è possibile ricevere sia Pfizer sia Moderna.

Le persone che hanno fissato un appuntamento per la vaccinazione, sono pregate di recarsi rispettando gli orari, di stampare il modulo unico di consenso informato e la scheda anamnestica (cioè la scheda che riporta le condizioni di salute e i farmaci assunti) compilarlo in ogni parte e presentarlo al personale del centro vaccinale. In questo modo si potranno accelerare di molto le procedure di registrazione, consenso e rilascio di attestazione, e ridurre al minimo i tempi di permanenza nei locali. Il modulo, il link per la prenotazione (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ ), le informazioni sui Centri vaccinali e sulla vaccinazione anti Covid-19 sono disponibili alla pagina: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?titolo=vaccinazione-anti-covid19&idSezione=1420 del sito web aziendale.

È possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66(attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.

Si può prenotare la vaccinazione anche presso le Farmacie.

L’elenco delle Farmacie aderenti alla campagna vaccinale anti Covid-19 è pubblicato alla pagina: https://www.asl.pe.it/allegati/comunicati-stampa/ELENCO%20FARMACIE%20aderenti_111021.pdf

Per andare incontro alle esigenze dei più fragili e di coloro che hanno difficoltà a raggiungere i Centri Vaccinali, vari Comuni della Provincia, in collaborazione con la ASL di Pescara e con i Medici di Medicina Generale, stanno organizzando Open Day, ovvero giornate per la somministrazione della terza dose.

Domani, 27 novembre, si terrà la vaccinazione anti Covid nel Comune di Cepagatti, il 30 novembre e il 2 dicembre a Bussi, il 4 dicembre a Pianella, il 6 dicembre a Vicoli e l’11 dicembre a Rosciano.

Le giornate di vaccinazioni sono organizzate effettuando la prenotazione a numeri di telefono dedicati, fino all’esaurimento dei posti a disposizione. Tutte le informazioni sono disponibili presso i Comuni interessati.