Terza dose di vaccino anche per donne e uomini di età compresa tra i 40 e 59 anni

Al via la somministrazione del vaccino anti-Covide anche per le donne e gli uomini di età compresa tra i 40 e i 59 anni. Il booster, fanno sapere gli esperti della comunità scientifica, è necessario per rafforzare la copertura anticorpale utile a protegge il più possibile le persone dalla grave infezione Covid-19. Di fatto è stato considerando che dopo sei mesi dalla prima fase di vaccinazione si registra un brusco calo della protezione nella popolazione vaccinata.

Gli hub vaccinali sono a Pescara Portanuova, dove è necessaria la prenotazione, a Città Sant’Angelo Village, Penne e Scafa dove invece è sufficiente presentarsi muniti di documenti di identità e Green pass.