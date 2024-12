A Città Sant’Angelo spiaggia pronta nel 2026

Ammontano a 1,3 milioni di euro i lavori deliberati dalla giunta comunale di Città Sant’Angelo, volti a proseguire le attività di riqualificazione del tratto costiero compreso tra Torre Costiera e il torrente Piomba, con l’obiettivo di rendere sicura e fruibile l’intera area per l’estate 2026.

Tali attività sono state rese possibile attraverso un doppio finanziamento, uno da 500mila e l’altro da 800mila euro, arrivato dal Fsc (Fondo Sviluppo e Coesione), con cui il dirigente dell’ufficio tecnico Donato D’Alonzo ha potuto incaricare l’ingegnere Mauro Della Penna, che ha curato la fase di progettazione.

I lavori prevedono il salpamento della scogliera sommersa davanti al Piomba, ovvero lo spostamento dei massi sommesi così da andare ad utilizzarli per la rifioritura emersa del pennello più spostato verso Città Sant’Angelo, mentre in seconda battuta si dovrà procedere ad una rifioritura completa delle scogliere esistenti. In questo modo, si conta di poter avere uno specchio acqueo sicuro e balneabile, anche in vista della prossima stagione estiva.

L’operazione, che dovrebbe partire a stretto giro e andare avanti per diversi mesi fino all’inizio del periodo estivo, s’inserisce in un discorso intrapreso già in precedenza, che ha visto l’investimento di ulteriori 230mila euro utilizzati per la riqualificazione dell’area, con la copertura del canale di scolo delle acque bianca e la realizzazione di una nuova passeggiata.

<Andiamo avanti con i lavori di riqualificazione del nostro spazio costiero, in modo da avere il tratto di spiaggia pronto per l’estate 2026> spiega il sindaco di Città Sant’Angelo Matteo Perazzetti. <Dopo gli interventi sul litorale, con la copertura del canale di scolo e la realizzazione della passeggiata, ora si passa a lavorare in mare>. E ancora: <Abbiamo ricevuto due finanziamenti dai Fsc per un totale di 1,3 milioni di euro, da utilizzare per la rifioritura delle scogliere e dei pennelli. In questo modo andremo a mettere in sicurezza tutto il tratto di costa, rendendolo sicuro e balneabile>