La Giunta comunale di Teramo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del primo lotto dei lavori di riqualificazione del vecchio stadio comunale, un passaggio che apre la strada a un intervento atteso da tempo e finanziato con circa 12 milioni di euro dal Bando delle Periferie.

Il primo lotto, della durata prevista di circa tre mesi, riguarderà lo scavo archeologico necessario a verificare l’eventuale presenza di reperti nell’area. Sarà una fase propedeutica all’avvio dell’opera principale e consentirà di definire con maggiore sicurezza i contenuti del progetto definitivo.

L’approvazione arriva dopo il via libera della Soprintendenza al progetto complessivo, che non presenta prescrizioni grazie alla collaborazione tra Comune e soprintendenza.

L’intervento complessivo prevede il recupero dell’area sportiva, destinata a calcio e rugby, e la realizzazione di un parcheggio interrato con circa 200-250 posti auto, pensato come valvola di sfogo per la sosta nel centro storico.

Il progetto conserva inoltre la curva est e, parzialmente, la tribuna centrale del vecchio impianto, con l’obiettivo di tutelare la memoria storica del luogo. È prevista anche una nuova connessione urbana tra centro storico, parco fluviale, Casa dello Sport e scuola San Giuseppe.

Il sindaco Gianguido D’Alberto ha definito l’intervento una vera operazione di rigenerazione urbana, capace di unire la memoria collettiva legata allo stadio con un nuovo uso pubblico e con maggiori servizi per la sosta.

Per l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Di Marcantonio, il progetto coniuga il mantenimento della funzione sportiva con risposte concrete ai cittadini, in particolare sul fronte dei parcheggi.

L’approvazione del primo lotto non coincide ancora con l’apertura del cantiere: seguiranno la gara d’appalto e, successivamente, l’avvio delle indagini archeologiche. Solo dopo quella fase potrà partire il secondo lotto, dedicato alle opere strutturali della riqualificazione.

Il finanziamento complessivo è di circa 12 milioni di euro, nell’ambito del programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia.