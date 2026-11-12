Teramo, il 30 novembre decide il destino della giunta D’Alberto

Il 30 novembre, salvo un ripensamento del sindaco Gianguido D’Alberto, il Consiglio comunale di Teramo si scioglierà a seguito delle dimissioni formalizzate il 10 novembre. La legge lascia infatti venti giorni per revocare l’atto: se non ci sarà un dietrofront, la città passerà sotto la gestione di un commissario prefettizio, chiamato a garantire l’ordinaria amministrazione e a indire nuove elezioni.

D’Alberto ha depositato formalmente la lettera di dimissioni il 10 novembre, dopo che il Consiglio convocato il 9 non aveva raggiunto il numero legale: erano presenti 15 consiglieri sui 17 necessari. Le dimissioni diventeranno efficaci e irrevocabili dopo venti giorni dalla presentazione e, fino a quella data, il sindaco resta in carica con pieni poteri.

Il termine coincide quindi con il 30 novembre. Se D’Alberto non ritirerà l’atto, il Consiglio comunale verrà sciolto e si aprirà la fase del commissariamento prefettizio, con la conseguente convocazione di nuove elezioni amministrative.

La decisione del sindaco è maturata dopo un Consiglio comunale deserto per le assenze, anche tra i componenti della maggioranza. D’Alberto ha parlato di un gesto non tattico, ma di un richiamo alle responsabilità politiche e istituzionali di tutti gli alleati, dopo mesi di tensioni interne e difficoltà nel garantire il funzionamento dell’aula.

Il sindaco ha spiegato che le dimissioni nascono dalla volontà di interrompere una dinamica in cui le divergenze politiche rischiano di bloccare l’attività amministrativa. «Non siamo stati eletti per sopravvivere», ha detto D’Alberto, sottolineando che l’obiettivo è riportare al centro il progetto politico avviato otto anni fa.

Nel frattempo sono in corso attività di mediazione all’interno dei partiti e delle componenti della maggioranza. L’esito di questi incontri sarà decisivo: potrebbe portare a un ripensamento del sindaco e alla ricomposizione della maggioranza, oppure lasciare la città sulla rotta del commissariamento e delle elezioni anticipate.

Alcune forze della coalizione hanno già preso posizione. Bella Teramo, ad esempio, ha definito le dimissioni un “atto politicamente coraggioso” e ha rinnovato la fiducia a D’Alberto, dichiarandosi pronta a accompagnarlo nelle scelte future.

Al momento, la città resta amministrata dal sindaco dimissionario, che conserva pieni poteri fino alla scadenza del termine legale. Se le dimissioni non diventeranno definitive, però, qualcosa cambierà certamente nella governance di Teramo: non solo nell’equilibrio tra le forze politiche, ma anche nella capacità della maggioranza di garantire stabilità e continuità amministrativa.

La domanda ora è una sola: D’Alberto revocherà le dimissioni e tenterà di ricomporre la maggioranza, oppure il 30 novembre segnerà l’inizio di una nuova fase politica per Teramo, con il Comune affidato a un commissario prefettizio e con elezioni da indire.