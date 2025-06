Teramo-Mare, la strada ‘infinita’ in Commissione

Giovedì 12 giugno, alle ore 10, si riunirà la Commissione di Vigilanza, con un unico punto all’ordine del giorno: il progetto del IV Lotto della variante alla S.S. 80 “del Gran Sasso d’Italia”, cosiddetta “Teramo – Mare”. Saranno chiamati in audizione i seguenti soggetti: Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Eutimio Mucilli, commissario straordinario ANAS per l'opera; Mario Nugnes, sindaco di Roseto degli Abruzzi; Gianguido D'Alberto, sindaco di Teramo; Jwan Costantini, sindaco di Giulianova; Antonio Di Gianvittorio, sindaco di Notaresco; Giuliano Galiffi, sindaco di Mosciano Sant'Angelo; Camillo D'Angelo, presidente Provincia di Teramo; Cristina Collettini, soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo; Giulio Cesare Sottanelli, deputato della Repubblica; Luciano D'Alfonso, deputato della Repubblica; Marco Casini, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale; Presidente Commissione consiliare speciale del Comune di Roseto degli Abruzzi; Gino Pistilli, presidente del Consiglio di quartiere di Cologna spiaggia , Roseto degli Abruzzi; - Daniela De Angelis, comitato Terralieta; Andrea Boscolo, imprenditore.





Parliamo di un’infrastruttura strategica, ancora incompiuta, che collegherà i ventidue chilometri che separano il capoluogo teramano con la città di Giulianova. L’auspicio è che, dopo tanti anni dall’avvio del progetto, finalmente i cittadini dell’entroterra possano raggiungere la costa senza troppo penare e senza troppe difficoltà.