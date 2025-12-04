Teramo Mare (4^ lotto). Roseto ribadisce il suo “no”

La volontà di proseguire nella battaglia per la tutela del territorio e la richiesta al Presidente Marsilio e alla Maggioranza in Regione di aprire un canale di dialogo costante tra i territori di Roseto e di Giulianova, interessati dall’opera, e Anas.



E’ questa la posizione espressa dalla Città di Roseto degli Abruzzi, attraverso il Sindaco Mario Nugnes , nel corso della seduta della Commissione di Vigilanza del Consiglio Regionale, convocata dal Presidente Sandro Mariani su richiesta del Capogruppo di Azione Enio Pavone , per discutere del progetto del Quarto Lotto della Teramo Mare.



La discussione ha visto la partecipazione di diversi attori istituzionali. Il Sindaco Mario Nugnes era presente insieme alla Presidente del Consiglio Comunale, Gabriella Recchiuti , e ai Consiglieri di maggioranza e minoranza Dario Chiarobelli e Rosaria Ciancaione in rappresentanza della Commissione Consiliare sul Quarto Lotto della Teramo Mare.



Presenti anche i rappresentanti del Consiglio di Quartiere di Cologna Spiaggia, del Comitato Terra Lieta e l’imprenditore Andrea Boscolo.



Hanno preso parte alla Commissione anche l’Assessore Regionale Umberto D’Annuntiis , i vertici di ANAS, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Aquila e Teramo, l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, il Vicesindaco di Giulianova Matteo Francioni e il Vicesindaco di Notaresco Leonardo Recchiuti .



Gli amministratori di maggioranza e minoranza di Roseto degli Abruzzi, assieme al Consiglio di Quartiere di Cologna Spiaggia, al Comitato Terra Lieta, hanno ribadito in Commissione la propria ferma posizione.



Il Comune ha ricordato di aver presentato lo scorso 24 ottobre nuove e circostanziate osservazioni nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (che si aggiungono a quelle presentate nell’ottobre del 2022, nel luglio del 2024 e nel maggio di quest’anno, su mandato del Consiglio Comunale). Si è ribadita la ferma e unanime contrarietà, da parte di tutto il territorio e del Consiglio Comunale all’unanimità, all’attuale progetto di tracciato di Anas che insiste sul lato rosetano del Fiume Tordino. Si è sottolineato che l’attuale configurazione del tracciato rappresenta un potenziale spreco di risorse, con un’uscita in una zona di certo non ottimale, a fronte di un danno irreparabile per il territorio di Roseto.



“ L’esito della Commissione, purtroppo, non ci soddisfa. Dalle risultanze emerse, la controparte ha manifestato la volontà di portare avanti la realizzazione dell’opera senza sostanziali modifiche – afferma il Sindaco Mario Nugnes - Tuttavia, è evidente che, anche dopo queste due Commissioni di Vigilanza, alcune questioni cruciali legate anche al rischio idraulico della zona non siano state considerate in maniera adeguata nel progetto attuale. Al netto di ciò, la città di Roseto degli Abruzzi proseguirà convintamente sulla sua linea di tutela del territorio, in stretta collaborazione con il proprio Consigliere regionale, Enio Pavone ”.



“ Riteniamo che, a seguito di queste audizioni, diventi fondamentale l’azione del Presidente della Regione Marco Marsilio e per questo chiediamo con forza la sua interlocuzione a livello governativo, specialmente considerando che ANAS opera con un Commissario straordinario – aggiunge il Sindaco Mario Nugnes - In questo contesto, registriamo con favore la richiesta espressa dal Consigliere Pavone nei confronti del capogruppo di FDI in Consiglio Regionale Massimo Verrecchia, finalizzato a comprendere la disponibilità della maggioranza regionale ad aprire un dialogo strutturato con i Comuni di Giulianova e Roseto, coinvolgendo direttamente, ANAS, i Ministeri competenti e il Governo per trovare soluzioni condivise ”.