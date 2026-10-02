“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Tenta rapina armato di fucile alla cornetteria: il titolare lo mette in fuga
L'uomo, un 43enne pescarese, è stato individuato e denunciato a Francavilla al Mare. I gestori del locale chiedono maggiore sicurezza per la zona di Porta Nuova
Momenti di grande paura mercoledì 30 settembre alla cornetteria Number One di viale Gabriele d’Annunzio, nei pressi della cattedrale di San Cetteo, nella zona di Porta Nuova a Pescara. Poco prima delle 22, un uomo con il volto scoperto e armato di fucile ha fatto irruzione nel locale, puntando l’arma contro la donna che si trovava alla cassa, moglie del titolare.
Alla vista del fucile, i clienti presenti sono fuggiti dal locale in preda al panico. Il titolare è prontamente intervenuto e tra i due è nata una violenta colluttazione, durante la quale il fucile è caduto a terra. L'uomo ha tentato di trattenere il rapinatore afferrandolo per la maglia, che si è strappata. Approfittando della situazione, il malvivente è riuscito a raggiungere un’auto e ad allontanarsi, facendo perdere le proprie tracce senza però portare a termine la rapina.
Le forze dell’ordine si sono immediatamente messe sulle tracce del fuggitivo, che è stato successivamente individuato e fermato a Francavilla al Mare. Si tratta di un 43enne pescarese. Il fucile è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato, ma, come da prassi, risulta già libero. Delle indagini si sta occupando la Polizia.
I titolari della cornetteria, commentando l’accaduto, hanno richiamato l’attenzione sul tema della sicurezza nella zona, sottolineando la necessità di maggiori controlli per tutelare commercianti e cittadini.