Tassa di soggiorno, gli albergatori dicono “No” agli aumenti

Nella mattinata di oggi si è tenuta la Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Pescara per affrontare il tema dell’aumento dell’imposta di soggiorno deliberato dalla Giunta Comunale lo scorso 29 aprile senza una preventiva audizione delle associazioni di categoria.



Nel corso della riunione è stata ascoltata una delegazione della Federalberghi Pescara guidata dalla Presidente Daniela Renisi e dalla Vicepresidente Cecilia Rubaudo.



Ribadita la contrarietà della Federalberghi Pescara all’immediata applicazione degli aumenti deliberati.







Daniela Renisi - Presidente Federalberghi Pescara: “Abbiamo appreso dalla stampa della decisione del Comune di Pescara di aumentare l’imposta di soggiorno senza essere stati preventivamente ascoltati su un tema che riguarda direttamente la nostra categoria. Nel corso della Commissione odierna abbiamo quindi ribadito la netta

contrarietà della Federalberghi Pescara all’applicazione degli aumenti a partire dal prossimo 1 luglio ed abbiamo richiesto che tale termine venga spostato al 1 gennaio 2026.c



E’ infatti notorio che i contratti con i tour operator e con i gruppi vengono stipulati con almeno sei mesi di anticipo e diviene quindi impossibile modificare le condizioni concordate per le prenotazioni che vanno da luglio ad ottobre.



Al riguardo abbiamo avuto rassicurazioni dagli Assessori Cremonese e Zamparelli che si adopereranno per lo slittamento di tale termine per consentire agli alberghi di rispettare le condizioni concordate con i tour operator senza doverci rimettere di tasca propria.



La categoria richiede espressamente che nei mesi di sospensione della delibera si possa aprire un dialogo costruttivo che tenga conto dei dati numerici e delle esperienze del comparto. Da questo dialogo è necessario che

emerga un piano di marketing che riesca a coordinare tutte le attività ed i progetti necessari a far crescere turisticamente la destinazione. Questa sinergia tra pubblica amministrazione e stakeholders è fondamentale in

questo momento storico.”