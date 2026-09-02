Tartufestival - il 5 e 6 settembre il tartufo incontra la città di Chieti

Tartufestival nasce con l’obiettivo di trasformare il centro storico di Chieti in un luogo di incontro, scoperta e partecipazione, dove il tartufo diventa il filo conduttore per raccontare il territorio, le sue tradizioni, le sue imprese e soprattutto le sue persone.

Tre spazi diversi, ma un’unica esperienza: Piazza San Giustino, Corso Marrucino e Villa Comunale che comunicano per dare vita a un format diffuso.

Tartufestival sarà una manifestazione capace di accogliere tutte le generazioni. I bambini potranno vivere esperienze educative legate alla natura, alla biodiversità e alla ricerca del tartufo; le famiglie potranno trascorrere due giornate nel centro storico tra attività, spettacoli, musica e momenti di condivisione; gli appassionati potranno scoprire le eccellenze gastronomiche del territorio.

La Villa Comunale diventerà il luogo della scoperta e del contatto con la natura, con dimostrazioni di ricerca del tartufo con i cani, gare e attività formative con il tartufaio.

Corso Marrucino sarà animato da spettacoli itineranti, musica e performance, trasformando una passeggiata nel centro storico in un’esperienza viva e partecipata. Tra le esperienze più suggestive ci saranno anche le dimostrazioni di falconeria, con la presenza di gufi e barbagianni, che permetteranno a grandi e bambini di avvicinarsi al mondo dei rapaci attraverso momenti educativi e coinvolgenti.

Piazza San Giustino sarà invece il cuore pulsante della manifestazione, con il food court dedicato al tartufo, gli show cooking, gli incontri con operatori e produttori, gli spettacoli e gli eventi sul palco principale.

Ma la vera protagonista sarà la città di Chieti, che ringraziamo sentitamente.

Dalle attività nella Villa Comunale con i cani da tartufo, i gufi e i barbagianni, fino agli spettacoli, alla musica e alle proposte gastronomiche nel cuore della città, Tartufestival vuole offrire un’esperienza completa capace di coinvolgere famiglie, visitatori e cittadini in un unico grande racconto del territorio. Un appuntamento che auspichiamo possa diventare un punto di riferimento annuale per Chieti e per l’intero Abruzzo.

Il programma aggiornato è disponibile sulle pagine social della manifestazione:

Instagram: https://www.instagram.com/tartufestival/

Facebook: https://www.facebook.com/tartufestival