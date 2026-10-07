Tari 2026, a Chieti spediti gli avvisi di saldo

Sono stati spediti a tutti i contribuenti gli avvisi di pagamento relativi al saldo Tari 2026 del Comune di Chieti. Gli avvisi sono consultabili e scaricabili anche nel cassetto tributario online, al link https://chieti.cassettotributario.it/.

Dal cassetto tributario è possibile verificare la propria posizione e scaricare il modello F24 già compilato per il pagamento.

Modalità di pagamento

Il saldo può essere versato in un’unica soluzione oppure in due rate, con la seconda da versare entro il 5 dicembre 2026.

Avvisi ricevuti in ritardo

Se l’avviso viene recapitato con meno di 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, il pagamento può essere effettuato entro i 15 giorni successivi alla data di effettivo ricevimento, senza applicazione di sanzioni, interessi o maggiorazioni.

I contribuenti che non hanno ancora ricevuto l’avviso cartaceo possono scaricarlo in qualsiasi momento dal cassetto tributario online, senza attendere la consegna postale.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello Tari del Comune, aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13.