Frase del giorno

07 Ott, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Tari 2026, a Chieti spediti gli avvisi di saldo

Tari 2026, a Chieti spediti gli avvisi di saldo

Pagamento in una soluzione o in due rate, anche online. Sanzioni dopo il 15esimo giorno dal recapito

Sono stati spediti a tutti i contribuenti gli avvisi di pagamento relativi al saldo Tari 2026 del Comune di Chieti. Gli avvisi sono consultabili e scaricabili anche nel cassetto tributario online, al link https://chieti.cassettotributario.it/.

Dal cassetto tributario è possibile verificare la propria posizione e scaricare il modello F24 già compilato per il pagamento.

Modalità di pagamento
Il saldo può essere versato in un’unica soluzione oppure in due rate, con la seconda da versare entro il 5 dicembre 2026.

Avvisi ricevuti in ritardo
Se l’avviso viene recapitato con meno di 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, il pagamento può essere effettuato entro i 15 giorni successivi alla data di effettivo ricevimento, senza applicazione di sanzioni, interessi o maggiorazioni.

I contribuenti che non hanno ancora ricevuto l’avviso cartaceo possono scaricarlo in qualsiasi momento dal cassetto tributario online, senza attendere la consegna postale.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello Tari del Comune, aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13.

Tags: Tari Avvisi Online Comune di chieti Pagamento Rata Scadenza

Vedi anche

TARI 2026 a Pescara: in arrivo oltre 60mila avvisi
Attualità

TARI 2026 a Pescara: in arrivo oltre 60mila avvisi

02 Set, 2026
Avvisi Tari 2026 a Pescara, consegna dalla prossima settimana
Società

Avvisi Tari 2026 a Pescara, consegna dalla prossima settimana

29 Ago, 2026
Tari, il Comune di Pescara rinvia la scadenza del 16 giugno
Attualità

Tari, il Comune di Pescara rinvia la scadenza del 16 giugno

29 Mag, 2026
Il Comune di Spoltore ha indetto tre avvisi di selezione di personale
Lavoro

Il Comune di Spoltore ha indetto tre avvisi di selezione di personale

08 Feb, 2017
Prorogata al 15 agosto pagamento prima rata Tassa Rifiuti
Attualità

Prorogata al 15 agosto pagamento prima rata Tassa Rifiuti

31 Lug, 2015
La Tari slitta al 30 giugno la scadenza. Scopri quanto devi pagare
Attualità

La Tari slitta al 30 giugno la scadenza. Scopri quanto devi pagare

15 Giu, 2015
Ritardo avvisi di pagamento Tari, Di Piero scrive a Ranalli
Politica

Ritardo avvisi di pagamento Tari, Di Piero scrive a Ranalli

13 Apr, 2015
A Lanciano arriva la nuova TARI: meno rifiuti produci, meno paghi
Società

A Lanciano arriva la nuova TARI: meno rifiuti produci, meno paghi

25 Nov, 2014
Pescara. In arrivo 65mila bollettini per pagare II° rata Tari
Attualità

Pescara. In arrivo 65mila bollettini per pagare II° rata Tari

22 Ott, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661