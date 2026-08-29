Avvisi Tari 2026 a Pescara, consegna dalla prossima settimana

A Pescara sono oltre 60mila gli avvisi Tari 2026 in fase di elaborazione, pronti per essere inviati ai contribuenti a partire dalla prossima settimana. La metà degli avvisi sarà recapitata per posta ordinaria, mentre la parte restante verrà inviata tramite Pec. Lo ha comunicato l’assessore Maria Rita Carota al termine di un incontro con il dirigente comunale Andrea Ruggieri e i rappresentanti di Adriatica Risorse, Giovanni D’Aquino e Carlo Chiacchiaretta.



L’assessore Carota ha ricordato che la prima rata della tassa sui rifiuti dovrà essere pagata entro il 30 settembre 2026. L’importo dovuto è già consultabile online sul “cassetto fiscale” del contribuente, accessibile con Spid o Cie, dove è possibile anche generare l’F24 per il pagamento, indipendentemente dall’arrivo dell’avviso cartaceo o digitale nei prossimi giorni.



Sull’avviso sarà indicato anche il Bonus Tari 2026, riservato alle utenze domestiche dei residenti in città che ne hanno diritto. La riduzione prevista è del 25%, calcolata sull’importo dovuto nel 2025. A Pescara i nuclei familiari che hanno già ottenuto il beneficio sono circa 5.000. Sempre attraverso il cassetto fiscale è possibile verificare la propria posizione relativa agli anni precedenti.



In allegato ai bollettini Tari verrà recapitata una comunicazione relativa alla “Rottamazione quinquies”, la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Come deliberato dal Consiglio comunale di Pescara, i contribuenti potranno aderire dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, secondo le modalità che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.