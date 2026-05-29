Tari, il Comune di Pescara rinvia la scadenza del 16 giugno

"Per il 2026 non dovrà essere considerata la data di scadenza del 16 giugno per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (Tari)". Lo annuncia l'assessore al Bilancio Maria Rita Carota dandone notizia ai contribuenti, in vista del 16 giugno, prima data utile, negli ultimi due anni, per pagare la Tari (rata unica o prima rata). "Nei prossimi giorni saranno rese note dal Comune le date di scadenza del 2026 per effettuare il pagamento della Tari, sia per la rata unica che per le restanti. Le scadenze in questione saranno oggetto di apposita deliberazione della Giunta Comunale".