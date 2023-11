Strada dei Parchi: confermata la provvisionale da 500milioni

Confermata dal Tribunale di Roma Sezione XVI, la provvisionale di 500 milioni di Euro a favore di Strada dei Parchi Spa, l’ex concessionaria di A24 e A24. Lo ha comunicato proprio Strada Dei Parchi Spa a Rete 8 esprimendo “soddisfazione per questo nuovo giudizio che rappresenta un ulteriore passo verso la risoluzione positiva della vicenda che ha portato all’ingiusto provvedimento di revoca della concessione della gestione di A24 e A25”. La revoca era avvenuta nel mese di luglio del 2022, dall’ex Governo Draghi in presunzione di una serie di gravi inadempimenti manutenutentivi. Accuse che, come hanno dimostrato le sentenze dei Tribunali de L’Aquila e di Teramo, sono risultate infondate. Ovviamente soddisfatto il team manager del Gruppo Toto che punta a comporre la lunga vicenda giudiziaria ottenendo il il riaffidamento della concessione. In tal modo il Governo limiterebbe altri risarcimenti milionari, ma non la figuraccia del Governo precedente per avere inopinatamente rimosso Strada Dei Parchi Spa dalla gestione delle autostrade a 24 e A25. Tra l’altro sulla questione della revoca impugnata dalla società abruzzese, pesa il giudizio della Corte Costituzionale a cui il Tar del Lazio ha inviato gli atti.