Spaccio di hashish, arrestato 23enne: in casa 165 grammi di droga e oltre 5.000 euro cash

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 23 anni per spaccio di sostanza stupefacente, sorpreso con 200 grammi di hashish e oltre 5.000 euro in contanti. Il giovane, di origine tunisina, è stato intercettato dagli investigatori della Squadra Mobile nel corso di un appostamento, durante il quale è stato osservato mentre effettuava sospette cessioni sotto casa a vari acquirenti.

Dopo una cessione, i poliziotti hanno fermato un'auto con cinque persone a bordo: due di loro, tra cui un minorenne, sono state trovate in possesso di una dose di hashish e sanzionate per detenzione. Gli investigatori hanno poi rintracciato il venditore, che ha tentato la fuga alla loro vista. Il 23enne è stato bloccato e trovato con 35 grammi di hashish confezionata in dosi nelle tasche, 4 grammi nei calzini e 80 euro in contanti.

Estesa la perquisizione all'abitazione del venditore, in un vano del soggiorno sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, 165 grammi di hashish e oltre 5.000 euro in banconote di diverso taglio, il tutto debitamente sequestrato.