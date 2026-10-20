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Spaccio di hashish, arrestato 23enne: in casa 165 grammi di droga e oltre 5.000 euro cash

La Polizia di Stato ferma un giovane di origine tunisina sorpreso a cedere dosi sotto casa: decisiva la perquisizione domiciliare, sequestrati anche due bilancini di precisione

Spaccio di hashish, arrestato 23enne: in casa 165 grammi di droga e oltre 5.000 euro cash

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 23 anni per spaccio di sostanza stupefacente, sorpreso con 200 grammi di hashish e oltre 5.000 euro in contanti. Il giovane, di origine tunisina, è stato intercettato dagli investigatori della Squadra Mobile nel corso di un appostamento, durante il quale è stato osservato mentre effettuava sospette cessioni sotto casa a vari acquirenti.

Dopo una cessione, i poliziotti hanno fermato un'auto con cinque persone a bordo: due di loro, tra cui un minorenne, sono state trovate in possesso di una dose di hashish e sanzionate per detenzione. Gli investigatori hanno poi rintracciato il venditore, che ha tentato la fuga alla loro vista. Il 23enne è stato bloccato e trovato con 35 grammi di hashish confezionata in dosi nelle tasche, 4 grammi nei calzini e 80 euro in contanti.

Estesa la perquisizione all'abitazione del venditore, in un vano del soggiorno sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, 165 grammi di hashish e oltre 5.000 euro in banconote di diverso taglio, il tutto debitamente sequestrato.

Tags: Teramo Spaccio Arrestato Hashish

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