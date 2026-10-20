“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Spaccio di hashish, arrestato 23enne: in casa 165 grammi di droga e oltre 5.000 euro cash
La Polizia di Stato ferma un giovane di origine tunisina sorpreso a cedere dosi sotto casa: decisiva la perquisizione domiciliare, sequestrati anche due bilancini di precisione
La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 23 anni per spaccio di sostanza stupefacente, sorpreso con 200 grammi di hashish e oltre 5.000 euro in contanti. Il giovane, di origine tunisina, è stato intercettato dagli investigatori della Squadra Mobile nel corso di un appostamento, durante il quale è stato osservato mentre effettuava sospette cessioni sotto casa a vari acquirenti.
Dopo una cessione, i poliziotti hanno fermato un'auto con cinque persone a bordo: due di loro, tra cui un minorenne, sono state trovate in possesso di una dose di hashish e sanzionate per detenzione. Gli investigatori hanno poi rintracciato il venditore, che ha tentato la fuga alla loro vista. Il 23enne è stato bloccato e trovato con 35 grammi di hashish confezionata in dosi nelle tasche, 4 grammi nei calzini e 80 euro in contanti.
Estesa la perquisizione all'abitazione del venditore, in un vano del soggiorno sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, 165 grammi di hashish e oltre 5.000 euro in banconote di diverso taglio, il tutto debitamente sequestrato.