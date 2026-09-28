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Teramo, arrestato minore ‘daspato’ per spaccio

Al ragazzo doveva essere notificato un cosiddetto “Daspo Urbano” ma i poliziotti gli hanno trovato del l’hashish ed ora si trova in un centro di prima accoglienza

Teramo, arrestato minore ‘daspato’ per spaccio

La Polizia di Stato di Teramo ha arrestato un 17enne per spaccio di stupefacenti. Il provvedimento nasce in seguito ad un altro provvedimento giudiziario: la notifica di un DACUR, Divieto di Accesso alle Aree Urbane, meglio conosciuto come “Daspo Urbano” che prevede il divieto di accesso e lo stazionamento nelle vicinanze e all’interno degli esercizi pubblici ricadenti nel comune di Teramo. Ma durante le operazioni, avvertendo un forte odore di cannabis provenire dall’interno dell’abitazione, gli investigatori della Squadra Mobile hanno pensato di perquisire la stanza del ragazzo e così è spuntata fuori la droga. Era in un cassetto del comodino accanto al suo letto: 57 grammi di hashish e 20 già suddivisi e confezionati in 3 dosi, oltre a materiale di confezionamento e un bilancino elettronico, debitamente sequestrati. A quel punto è stato sentito il PM per i minorenni ed il minore, straniero, è stato tratto in arresto e accompagnato presso il CPA dell’Aquila, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tags: Arrestato Minore teramo spaccio daspo

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