Hashish nello zainetto: due diciassettenni in cella

La scorsa settimana, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara hanno notato due giovani uscire da un palazzo nel quartiere popolare di Zanni. Entrambi si muovevano frettolosamente e con fare circospetto. Gli agenti cosi hanno deciso di procedere al loro controllo. E i sospetti dei poliziotti sono stati confermati: uno di loro aveva quasi tre panetti di hashish per un peso complessivo di 300 grammi circa.

Oltre alla droga, il minore aveva anche poco meno di settemila euro in contanti così si è deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

Una volta dentro l’appartamento venivano rintracciati un 38enne e un 17enne, ma anche 2 Kg di hashish, suddivisi in panetti, oltre a un bilancino e materiale per il confezionamento. Al termine degli accertamenti, il maggiorenne, il 17enne trovato in casa e il minore rintracciato sotto lo stabile venivano arrestati. I due minori sono stati condotti rispettivamente presso il CPA di L’Aquila e Roma mentre il maggiorenne è stato associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.