Arrestati giovane con cocaina, erba hashish dry e mdma

Nel pomeriggio di martedì 19 agosto, nel corso di uno specifico servizio finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti in questa Provincia, personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo, ha tratto in arresto in flagranza un ragazzo italiano di 28 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il predetto, dopo un’attività di monitoraggio da parte di personale della Squadra Mobile è statofermato a Teramo mentre girava appiedato in un quartiere residenziale.

Appena bloccato dagli equipaggi della Squadra Mobile, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire all’interno del suo zaino diversi tipi di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati rinvenuti 113 grammi di marijuana, 13 grammi di cocaina e 2 grammi di MDMA.

Sono stati rinvenuti e sequestrati anche 22 grammi di sostanza polverosa bianca, verosimilmente ketamina, che sarà sottoposta a specifica analisi di laboratorio.

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del ragazzo, ove, all’interno del fondaco, sono stati rinvenuti quasi 3 etti di hashish dry, suddivisi in tre panetti.

Tutto lo stupefacente, secondo l’accusa, sarebbe stato pronto per essere ceduto a terzi. A seguito, infatti, della perquisizione sono stati rinvenuti sempre all’interno dello zaino del ragazzo anche un bilancino digitale funzionante, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e sostanza da taglio.

L’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale nei confronti del predetto sono state applicate le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di Teramo con permanenza notturna e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.