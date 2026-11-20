Un maxi-controllo interforze nel cuore della notte, nel pieno di una serata danzante, ha portato alla chiusura immediata di un locale notturno del centro cittadino. Il Questore di Pescara ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura dell'attività per dieci giorni, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, al termine di un'operazione che ha fatto emergere gravi criticità per la sicurezza degli avventori.

All'operazione hanno partecipato gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, insieme ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza (presente anche con unità cinofile), alla Polizia Scientifica, ai Vigili del Fuoco e all'Ispettorato del Lavoro.

Notando un evidente affollamento all'interno del locale, gli operatori hanno disposto un deflusso controllato per procedere al conteggio dei presenti, documentato anche attraverso riprese video. Il bilancio ha confermato i sospetti: all'interno si trovavano complessivamente 144 persone — tra clienti e personale in servizio — a fronte di una capienza massima autorizzata non superiore alle 100 unità, con un esubero superiore al 40%.

A rendere ancora più critica la situazione sono state le irregolarità riscontrate dai Vigili del Fuoco sul fronte della prevenzione incendi. Una delle due uscite di emergenza risultava difficile da aprire perché il materiale fonoassorbente applicato sulle pareti e sulla porta stessa creava attrito e ostacolava il movimento del maniglione antipanico. Inoltre, tutti gli estintori presenti erano privi della necessaria manutenzione periodica e mancava la specifica segnalazione certificata antincendio richiesta per i locali che superano le cento presenze.

La combinazione tra il grave sovraffollamento e le criticità sulle vie di fuga — che in caso di emergenza avrebbe potuto compromettere seriamente l'incolumità degli avventori — ha portato all'adozione urgente del provvedimento di chiusura. Sulla porta d'ingresso del locale è stato apposto il cartello con la dicitura: "CHIUSO CON PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI PESCARA".