Migliora la gestione del sovraffollamento al Pronto Soccorso

“Le azioni congiunte intraprese dalla Direzione Strategica della ASL di Pescara, con i Direttori del Dipartimenti dell’Urgenza Emergenza e delle Medicine, in stretta collaborazione con la Regione Abruzzo, hanno portato a significativi miglioramenti nella gestione del sovraffollamento del Pronto Soccorso di Pescara”. E’ l’ufficio stampa dell’azienda sanitaria ad annunciarlo.

Il 23 luglio 2024 il Direttore Generale Vero Michitelli firma la Delibera n. 1217 contenente il “PAGS”, ovvero il Piano aziendale per far fronte al problema del sovraffollamento nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara”. Vengono così messe in campo una serie di misure volte a ottimizzare i percorsi di presa in carico e gestione clinica dei pazienti.

Il piano, (illustrato nel comunicato stampa diramato il 30 luglio) si focalizza su un duplice obiettivo: assicurare interventi tempestivi per le situazioni più critiche come le problematiche tempo-dipendenti e organizzare al meglio le risorse disponibili, sia umane che strutturali, per evitare lunghe attese dei pazienti in attesa di ricovero.

L'incontro con l'Assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì ed il Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo Claudio D’Amario ha confermato l'impegno della Regione nel sostenere le iniziative della ASL di Pescara. L'attivazione dell'Unità di Lungodegenza e di Medicina d'Urgenza, con l'allocazione in totale di 20 nuovi posti letto, rappresenta una delle azioni fondamentali per decongestionare il Pronto Soccorso. (comunicato stampa dell’8 agosto 2024 “Monitoraggio Pronto Soccorso: incontro Regione - ASL”).

Nonostante il breve lasso di tempo trascorso dalle determinazioni della Direzione Strategica, ed il periodo estivo, caratterizzato da un incremento fisiologico delle richieste, i dati raccolti ieri, 13 agosto 2024, evidenziano un significativo miglioramento della situazione:

Riduzione delle Attese: La media delle persone in attesa di ricovero è scesa notevolmente, attestandosi su valori inferiori agli anni precedenti. Si è passati da una media di 40 pazienti ad una media inferiore ai 20 pazienti.

Tempi di Attesa diminuiti: Il tempo medio di attesa per un posto letto è stato dimezzato. Da attese che hanno toccato anche i 9 giorni, la media è scesa a 48 ore medie di attesa per il posto letto in reparto.

Dati, appunto, incoraggianti, che stimolano ancora di più il buon lavoro di una Direzione che evidentemente ha messo in atto strategie interne efficaci, e degli infaticabili operatori sanitari che hanno come unica missione la buona qualità dell’assistenza.

Il Pronto Soccorso di Pescara, con una media di 300 accessi giornalieri, è uno dei maggiori d’Italia e rappresenta un punto di riferimento per un vasto bacino d'utenza, che va ben oltre la Provincia di Pescara. L'impegno costante del personale sanitario, unito alle strategie messe in atto dalla Direzione, ha permesso di ottenere risultati concreti, anche in presenza di un carico assistenziale elevato e delle complessità delle patologie: nel Pronto Soccorso di Pescara giungono le situazioni più gravi, complesse e le patologie tempo-dipendenti, quali ictus, infarti ecc.

Le azioni intraprese hanno inoltre l’obiettivo di ridurre i tempi dell’iter clinico-assistenziale specie dei codici verdi, che rappresentano all’incirca 200 pazienti al giorno.

L'ampliamento dell'offerta assistenziale, attraverso l'apertura dei nuovi posti letto, rappresenta un investimento strategico per il futuro. La Direzione Strategica è consapevole che il raggiungimento degli obiettivi prefissati richiede tempo – vi sono tempistiche necessarie al reclutamento del personale - e un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti.

I dati raccolti dimostrano che le azioni intraprese stanno portando a risultati tangibili, migliorando la qualità dell'assistenza erogata ai cittadini. La ASL di Pescara conferma il proprio impegno nel garantire un servizio sanitario sempre più efficiente e rispondente ai bisogni della comunità.