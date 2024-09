Sovraffollamento carcerario. Pagano in visita a San Donato

"Il sovraffollamento carcerario è ormai una delle principali emergenze nazionali, e la mia visita di oggi ha l'obiettivo di cercare soluzioni concrete. È fondamentale ascoltare le testimonianze e le indicazioni degli operatori della Polizia Penitenziaria e della Direttrice del carcere" Lo ha dichiarato Nazario Pagano, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera e segretario regionale di Forza Italia Abruzzo, durante la visita presso la casa circondariale San Donato di Pescara.



"Questa visita - ha spiegato Pagano ai giornalisti - si inserisce nell'ambito dell'iniziativa nazionale di Forza Italia 'Estate in carcere', finalizzata a valutare le condizioni delle carceri italiane. I temi principali che intendiamo affrontare riguardano il sovraffollamento, con un numero di detenuti ben superiore alla capienza massima, e la qualità della vita all'interno degli istituti penitenziari. Il nostro impegno è garantire che le carceri non siano solo luoghi di detenzione, ma anche spazi dove si promuove la riabilitazione e il reinserimento sociale".



Pagano ha inoltre voluto esprimere vicinanza agli operatori penitenziari, sottolineando: "Il ruolo degli agenti di Polizia Penitenziaria è essenziale per il corretto funzionamento del sistema carcerario, e il loro lavoro spesso viene svolto in condizioni difficili. Per questo è fondamentale riconoscerne l'importanza e offrire loro il massimo sostegno". Infine, ha posto l'accento sulla necessità di trovare soluzioni alternative alla detenzione tradizionale: "Riteniamo necessario riflettere su pene alternative che possano facilitare il reinserimento sociale e alleviare il sovraffollamento delle carceri".



Pagano ha concluso affermando che "questa è una questione di grande rilevanza, e la mia visita al carcere di San Donato si inserisce nella ricerca di soluzioni pratiche e durature".