"Non vendete BdM Banca. E se la cessione a Credem dovesse comunque andare avanti, nel contratto devono esserci garanzie precise per l'Abruzzo". È l'appello lanciato da Giulio Sottanelli, deputato e segretario regionale di Azione Abruzzo, che si rivolge direttamente ai vertici di Invitalia e Mediocredito Centrale.

Il riferimento è all'amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e ai vertici di Mediocredito Centrale, l'ad Ferruccio Ferranti e il presidente Giorgio Toschi, chiamati a decidere sul futuro dell'istituto abruzzese. "Chiedo di non vendere BdM Banca", sottolinea Sottanelli, che poi delinea le condizioni minime in caso di cessione: "Se la cessione a Credem dovesse comunque andare avanti, nel contratto devono esserci garanzie precise per l'Abruzzo: tutte le filiali aperte, nessun posto di lavoro perso e il sostegno al credito per le imprese".

A motivare la richiesta sono i numeri della banca sul territorio: "BdM è la banca con più sportelli in regione, oltre sessanta, e in 17 comuni è l'unico istituto rimasto". Un presidio che rischia di scomparire se la vendita fosse guidata da logiche puramente finanziarie. "Se si decide di vendere guardando solo al prezzo, a pagare saranno artigiani, commercianti e lavoratori", avverte il deputato di Azione.

La finestra per intervenire, però, secondo Sottanelli è ancora aperta: "La trattativa non è ancora chiusa e c'è il tempo per mettere questi impegni nero su bianco". Un invito ai vertici delle due società pubbliche a farsi carico, oltre che del valore economico dell'operazione, anche della tutela del tessuto produttivo e sociale abruzzese.