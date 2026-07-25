Città Metropolitana, Sottanelli: “La prossima settimana chiederò l’incardinamento della legge"

“Ringrazio il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Nazario Pagano, per l’attenzione e la disponibilità con cui sta seguendo la proposta di legge per l’istituzione della Città Metropolitana di Pescara. Allo stesso modo, desidero ringraziare il presidente della Commissione Statuto del Comune di Pescara, Luigi Albore Mascia, per il lavoro svolto e per aver contribuito a mantenere alta l’attenzione su questo tema. Sono segnali di apertura che accolgo con favore e che considero passi avanti concreti”. Lo dichiara il deputato di Azione Giulio Sottanelli, primo firmatario della proposta di legge.

“La Città Metropolitana – prosegue Sottanelli – è uno strumento di governo dell’area vasta che nulla ha a che vedere con il dibattito sulla fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Sono due percorsi distinti, con finalità e presupposti diversi. La mia proposta riguarda esclusivamente la possibilità di mettere in rete i 46 comuni della provincia per programmare insieme infrastrutture, trasporti, sviluppo economico e servizi di interesse sovracomunale. Qualunque sia l’esito del confronto sulla fusione, il territorio ha bisogno di uno strumento capace di affrontare queste sfide. Per questo ritengo che non ci sia alcuna ragione per rinviare un percorso che può portare benefici concreti all’intera area pescarese.”

“In questi mesi – aggiunge il deputato – sulla prospettiva della Città Metropolitana si è consolidato un consenso sempre più ampio e trasversale: dal confronto istituzionale promosso a Montesilvano con sindaci e parlamentari, alle sollecitazioni arrivate da numerosi amministratori della provincia, fino alle aperture registrate in queste ore. Ora è il momento di trasformare questa convergenza in un atto concreto, anche perché altri territori del medio Adriatico si stanno già organizzando. Per questo la prossima settimana presenterò formalmente la richiesta di incardinamento della proposta di legge in Commissione Affari costituzionali, così da avviare il ciclo di audizioni con tutti i soggetti interessati – Regione, Provincia, sindaci, Autorità di sistema portuale, gestore aeroportuale e rappresentanze economiche e sociali – e costruire nel merito un percorso condiviso.”

“La mia proposta resta a disposizione di tutti, come ho già ribadito ai colleghi parlamentari abruzzesi – conclude Sottanelli –. L’obiettivo è arrivare a un’iniziativa realmente trasversale, sottoscritta da tutti i parlamentari del territorio e sostenuta da Regione e Comuni. Mettere in rete porto, aeroporto, infrastrutture, trasporto pubblico locale e pianificazione di area vasta significa rafforzare la competitività del medio Adriatico, valorizzando al tempo stesso l’autonomia e le prerogative di ogni singolo Comune. È un’opportunità storica per l’Abruzzo, ma perché si realizzi è necessario che ciascuno faccia la propria parte”.