Chi era presente li descrive come attimi di forte apprensione per lo stimato professore pescarese di storia e filosofia, Andrea D'Emilio, che, ieri mattina, si trovava cavalcioni sul braccio di una gru impiegata per l'abbattimento di un albero.

D'Emilio non ha cercato megafoni, né ha aspettato che la burocrazia facesse il suo corso; appena appresa la notizia del taglio del pioppo centenario, situato a Pescara tra via De Gasperi e via Teramo, ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava: si è arrampicato sul braccio meccanico della gru, privo di alcuna misura di sicurezza, trasformando il proprio corpo in un argine contro la distruzione.

Sospeso a diversi metri da terra, accanto al gigante che ha attraversato un secolo di storia, il professore ha bloccato le operazioni non con la rabbia, ma con la forza disarmante della responsabilità morale.

Per chi era lì sotto, con il naso all'insù e il fiato sospeso, quella non era più una semplice protesta contro un cantiere, ma una lezione di etica, tanto che la sollevazione del dibattito cittadino su sostenitori e detrattori dell'azione del docente è stata immediata.

Andrea D'Emilio, a tal proposito, dichiara:

"È stato l'artista Berardino Ferrara, detto Moniè, a darmi l'ispirazione nel 2010: negli anni ottanta promosse le prime forme di lotta non violenta a Pescara in difesa e adesione a valori universali, incatenandosi. Questa azione la dedico anche a lui.

Sono salito mentre la gru stava per distruggere anche l'ultimo braccio del nostro pioppo centenario.

Continueremo a sensibilizzare i cittadini sabato e domenica in giro per la città, un'azione rivolta all'intera collettività pescarese, non solo agli ambientalisti.

Il pioppo lo salveremo!".

Ovviamente continueremo a seguire questa vicenda che sta facendo discutere non solo la coscienza ambientalista ma anche moltissimi cittadini legati al patrimonio arboreo della città.