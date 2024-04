Le ‘risse’ nel centrodestra coinvolgono anche Città Sant’Angelo

L’attenzione dei giornali e dei media locali sono puntati sulle amministrative di Pescara e Montesilvano e sulle coalizioni di centro destra dove i litigi per il rinnovo dellecandidature dei rispettivi consigli comunale dell’8 ed del 9 giugno sono al calor bianco. Tanto che vengono in mente le parole di Nanni Moretti quando, nel film da lui diretto Bianca, diceva "continuiamo così facciamoci del male". Ma il "cupio dissolvi" che da qualche tempo sta avvelenando i pozzi dei partiti Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega nei più popolosi Comuni della provincia, sta infettando anche il centro destra della vicina Città Sant’Angelo, un Comune di quasi 15.000 abitanti dove pure si vota per le comunali. La notizia non tanto inaspettata è che Forza Italia non appoggeràpiù la candidatura dell’attuale Sindaco Matteo Perazzetti che nel 2019 vinse le Amministrative nel centro angolano con il sostegno di tutto il centro destra. Infatti su FB è apparso un comunicato con cui Roberto Ruggieri il coordinatore cittadino di Forza Italia sfiducia il primo cittadino angolano. Questo è il comunicato bomba apparso su Face bookdell'esponente di FI:

Buongiorno amici

comunico ufficialmente che FORZA ITALIA alle prossime comunali di Città Sant'Angelo non appoggeràla lista dell'attuale Sindaco. Il motivo è da imputare totalmente a lui e a due suoi attuali assessori, i quali, a detta di Perazzetti, hanno messo il veto al coordinatore cittadino di F.I., cioè il sottoscritto. Sapete perché? non risulto gradito a loro due.

Presto faremo un comunicato stampa a firma mia, a firma del segretario provinciale Lorenzo Sospiri che ringrazio pubblicamente per aver cercato in tutti i modi di far comprendere le ingiustificate e inaccettabili motivazioni di natura personale che non hanno nulla a che vedere con la politica, per avermi difeso fino alla fine e a firma del segretario regionale Nazario Pagano.

Ai cittadini angolani invito solo a riflettere