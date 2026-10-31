Sicurezza a Pescara: operazione interforze a Villa del Fuoco

Un'imponente operazione interforze è in corso a Villa del Fuoco, a Pescara. A darne notizia è il sindaco Carlo Masci, che in una dichiarazione ha sottolineato come l'intervento rappresenti "l'ennesima riprova" della presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio, con finalità preventive e repressive.

All'operazione partecipano Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, affiancati dalla Polizia locale con otto unità. L'intervento dà seguito a quanto concordato in sede di Comitato per l'Ordine pubblico, dopo le richieste avanzate dal primo cittadino e raccolte dal Prefetto e dal Questore.

"Le forze dell'ordine ci sono, sono sempre operative e disponibili all'ascolto delle segnalazioni che arrivano dal Comune, dalle istituzioni e dai cittadini", ha dichiarato Masci, evidenziando come all'attività di indagine quotidiana e ai controlli in strada e negli alloggi si affianchino "interventi massicci" come quello odierno, "indicativi di una presenza forte, di un'attenzione che non si abbassa e di un coordinamento sempre attivo tra tutti gli attori che si occupano di sicurezza, nella nostra città, sotto l'input della Prefettura".

Il sindaco ha poi espresso un ringraziamento "a chi c'è, a chi ci crede, a chi è impegnato a fare di Pescara una città sicura e ad aumentare giorno per giorno la percezione di sicurezza dei cittadini, dal centro alla periferia, sempre con un atteggiamento propositivo e di ascolto rispetto alle istanze che arrivano dai pescaresi. Il tutto in uno scenario sociale in continuo cambiamento e sempre più complesso".