Si alza per andare in bagno, bimba di 11 anni aggredita dal suo cane

Si è alzata di notte per andare in bagno ed è passata vicino al suo cane quando improvvisamente è stata attaccata dal suo stesso cane. Vittima una bambina di 11 anni. Le urla hanno richiamato l'attenzione del padre che è accorso subito per liberare la figlia dal morso del cane, sembra un pitbull.

L’aggressione risale alla notte tra domenica e lunedì, tra l'una e le due, ed è avvenuta in una casa del Villaggio Alcyone, zona sud della città. In quel momento, stavano dormendo tutti quando la bambina si è svegliata: si è alzata dal letto e ha attraversato la casa per andare in bagno. Anche il cane stava dormendo ma quando si è accorto che, accanto a lui, c’era anche un’altra persona l’ha attaccata senza pietà: una presa forte che non avrebbe lasciato scampo alla bambina, troppo esile per difendersi e presa alla sprovvista. Soccorsa e portata in ospedale è stata medicata con 15 punti di sutura. Ferito anche il padre, seppur in maniera meno grave.