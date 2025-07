Trovata la bambina dispersa in mare. Ora è in ospedale

La Guardia Costiera ed i Vigili del Fuoco hanno recuperato la bambina dispersa in mare, questo pomeriggio a Pescara, nel tratto di mare tra gli stabilimenti balneari Nettuno e Jumbo. La piccola che ha dodici anni è stata immediatamente trasportata in ospedale dove i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita. Secondo una prima ricostruzione stava facendo il bagno con due sorelline quando è accaduto qualcosa che non è chiaro: forse un'onda più grossa, forse la corrente, una buca, ma le piccole hanno avuto difficoltà a restare a galla. Dalla spiaggia qualcuno si è accorto del pericolo ed ha chiesto aiuto. Alcuni bagnanti si sono precipitati ed hanno raggiunto insieme al bagnino le sorelle, ma la terza era scomparsa. Ora non resta che sperare nel miracolo.