Bambina sparita da Chieti, forse è in Germania

Le forze dell’ordine teatine sono alla ricerca di una bambina di 8 anni sparita da Chieti, dove viveva coi nonni, perché i genitori biologici avevano perso la patria potestà a seguito di un arresto di entrambi per droga. Il ‘caso’ era seguito dal Tribunale dei Minori dell’Aquila come una storia complessa ma anche di profondo disagio sociale. Secondo quanto riferito dal TG3 Abruzzo, infatti, la piccolina non è mai andata a scuola ed è anche senza medico pediatra. Gli investigatori seguono la pista del rapimento da parte della madre che l’avrebbe prelevata di nascosto e adesso si troverebbe in Germania. Ovviamente non ci sono certezze, ma la preoccupazione è molto forte per il timore che questa situazione possa degenerare in altro.