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Sfida al fotofinish per il seggio di Bagnai: il "campo largo" supera il centrodestra

L'affluenza crolla al 17,04% nei 104 Comuni del Chietino. Il candidato progressista si impone sul rivale di coalizione, ma il dato sull'astensione pesa come un macigno sul voto suppletivo

Sfida al fotofinish per il seggio di Bagnai: il "campo largo" supera il centrodestra

Si è chiusa con un verdetto netto, ma con numeri che fanno riflettere, la tornata elettorale suppletiva che ha coinvolto 104 Comuni della provincia di Chieti. A spuntarla, secondo quanto riportano le prime proiezioni, è il candidato espressione del cosiddetto "campo largo" Luciano D'Amico, che ha superato il rivale del centrodestra Mario Colantonio nella corsa per un posto in Parlamento.

Il seggio in palio era quello lasciato vacante da Alberto Bagnai, figura di spicco della Lega, che ha lasciato l'aula per assumere un nuovo incarico istituzionale. Una sostituzione che ha acceso i riflettori su un territorio, quello teatino, tradizionalmente osservato speciale per gli equilibri politici nazionali. 

La partita si chiude quindi con un sorriso per il PD e le forze che hanno sostenuto l'ex rettore dell'Università di Teramo. 

Ora la sfida, però, è destinata a spostarsi immediatamente sul piano nazionale. Il risultato del Chietino, sebbene condizionato dall'astensione record (17,04% degli aventi diritto ha votato, fonte Eligendo), verrà letto come un segnale politico importante in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Tags: Elezioni Luciano D’Amico camera dei deputati Schede Spoglio Ultime notizie

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