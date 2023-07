L’eterno ‘ritorno’ di Lucianone: è il Candidato Sindaco per Pescara 2024

Non sono molte le possibilità di Carlo Masci di essere rieletto per un secondo mandato alle amministrative del 2024 dopo il presunto giro di droga e tangenti in Comune che ha coinvolto Fabrizio Trisi, il funzionario da lui scelto per ricoprire il ruolo di responsabile del settore dei lavori Pubblici. Che Masci a Pescara non sia molto amato dagli elettori lo certifica l’indagine Governance Poll pubblicata dal Sole24ore, che lo colloca all’82esimo posto su 87 Sindaci italiani, con una perdita del 5,3 dei consensi rispetto al momento dell'elezione. Evidentemente il centro destra, che si schiera quasi compatto per la conferma di Carlo Masci a candidato Sindaco, non ha un politico più presentabile dell’attuale Primo Cittadino di Pescara. Con un tempismo da consumato politico il Deputato Luciano D’Alfonso, ha fatto balenare l’ipotesi di un suo ritorno al Palazzo di Città. Lo ha fatto nel corso di un convegno dello scorso febbraio, quando ha ricordato le sue vicende giudiziarie alla fine delle quali è stato assolto con formula piena. In tale occasione ha rivendicato le numerose iniziative della sua Giunta per risolvere i problemi di Pescara, ma che non ha potuto completare, per aver dovuto dimettersi da Sindaco per le note vicende giudiziarie da cui ne è uscito a fronte alta. Restano però da allora ancora 10 problemi irrisoltie che, si capisce, l'ex Presidente della regione ed ex Senatore, con un nobile gesto, sceglierebbe di dimettersi dall’attuale carica che ricopre a Montecitorio, per essere Primo Cittadino almeno fino al 2027,quando Pescara si fonderà con Montesilvano e Spoltore. In sintesi potrebbe essere questo l’obiettivo di Luciano D’Alfonso: diventare Sindaco della nuova Pescara, una realtà urbana, tra le più importanti della costa adriatica con i suoi 200.000 abitanti e passa. E per questo scopo sarebbe disposto alla rinuncia alla carica di Deputato.