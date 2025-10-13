Frase del giorno

13 Ott, 2025
  1. Home
  2. Lavoro
  3. Scuola: pronte oltre mille assunzioni nel 2026

Scuola: pronte oltre mille assunzioni nel 2026

La scadenza per le domande di partecipazione al concorso è fissata al 29 ottobre

Scuola: pronte oltre mille assunzioni nel 2026

Emanato ieri il bando di concorso PNRR3 per l’assunzione nel 2026 di 1306 docenti in Abruzzo, di cui 300 nella scuola dell’infanzia, 340 nella scuola primaria e 666 nelle diverse classi di concorso della scuola media e superiore. Nel bando tra le 1306 assunzioni 32 sono riservate ai posti di sostegno nell’infanzia, 54 nella primaria, 54 nella scuola media e 60 nelle scuole superiori, per un totale di 200 posti, pari al 15,31%.

Dettaglio dei posti a concorso:

AAAA Comune Infanzia 268

ADAA Sostegno Infanzia 32

EEEE Comune Primaria 286

ADEE Sostegno Primaria 54

A002 DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLEPIETRE DURE E DELLE GEMME 3

A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 3

A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE 2

A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 14

A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO 2

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 3

A019 FILOSOFIA E STORIA 12

A020 FISICA 5

A021 GEOGRAFIA 6

A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) 9

A026 MATEMATICA 15

A027 MATEMATICA E FISICA 13

A028 MATEMATICA E SCIENZE 43

A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 13

A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI 12

A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 9

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 9

A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 7

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 13

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 16

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 15

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 24

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE 6

A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI 1

A054 STORIA DELL'ARTE 5

A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 15

A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI 1

AA56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA) 1

AB55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) 1

AB56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) 2

AD56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) 1

ADMM SOSTEGNO I GRADO 54

ADSS SOSTEGNO II GRADO 60

AH56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE) 2

AJ55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

(PIANOFORTE) 2

AJ56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 5

AM01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 13

AM12 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 41

AM2A LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

(FRANCESE) 14

AM2B LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

(INGLESE) 29

AM2C LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

(SPAGNOLO) 1

AM2D LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

(TEDESCO) 1

AM30 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16

AM48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 19

AM56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) 1

AN56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) 1

AS01 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 2

AS12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 12

AS2A LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) 9

_______________________________________________________________________________________________________________________

AS2C LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) 5

AS2D LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) 3

AS48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 28

B009 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE 1

B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 3

B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE 2

B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 7

B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 1

B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 1

B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI,SETTORE CUCINA 1

B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA 3

B022 LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI 1

B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 2

BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 1

BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) 2

BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 1

BD02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 1


La scadenza per le domande di partecipazione al concorso è fissata al 29 ottobre.

Tags: Scuola assunzioni abruzzo ruolo materie 2026

Vedi anche

Scuola, via libera alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2025/2026
Lavoro

Scuola, via libera alle immissioni in ruolo per l’a.s. 2025/2026

05 Ago, 2025
Scuola: ecco 733 assunzioni a tempo indeterminato
Attualità

Scuola: ecco 733 assunzioni a tempo indeterminato

13 Lug, 2025
Quasi mille insegnanti in pensione nelle scuole abruzzesi
Lavoro

Quasi mille insegnanti in pensione nelle scuole abruzzesi

07 Feb, 2025
Abruzzo, al via le operazioni per 577 immissioni in ruolo
Lavoro

Abruzzo, al via le operazioni per 577 immissioni in ruolo

09 Ago, 2024
L’Aquila trionfa: sarà Capitale Italiana della Cultura 2026
Cultura

L’Aquila trionfa: sarà Capitale Italiana della Cultura 2026

14 Mar, 2024
Abruzzo, al via le operazioni per 753 immissioni in ruolo
Lavoro

Abruzzo, al via le operazioni per 753 immissioni in ruolo

17 Lug, 2023
Inps: Incentivo assunzioni nelle Regioni del Sud
Economia

Inps: Incentivo assunzioni nelle Regioni del Sud

01 Mar, 2017
Sanità, Paolucci (PD) annuncia nuove assunzioni in ospedale
Salute

Sanità, Paolucci (PD) annuncia nuove assunzioni in ospedale

28 Feb, 2017
12 maggio, sciopero generale della scuola. Cobas e studenti contro i quiz Invalsi
Attualità

12 maggio, sciopero generale della scuola. Cobas e studenti contro i quiz Invalsi

10 Mag, 2016

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661