Scuola: pronte oltre mille assunzioni nel 2026
La scadenza per le domande di partecipazione al concorso è fissata al 29 ottobre
Emanato ieri il bando di concorso PNRR3 per l’assunzione nel 2026 di 1306 docenti in Abruzzo, di cui 300 nella scuola dell’infanzia, 340 nella scuola primaria e 666 nelle diverse classi di concorso della scuola media e superiore. Nel bando tra le 1306 assunzioni 32 sono riservate ai posti di sostegno nell’infanzia, 54 nella primaria, 54 nella scuola media e 60 nelle scuole superiori, per un totale di 200 posti, pari al 15,31%.
Dettaglio dei posti a concorso:
AAAA Comune Infanzia 268
ADAA Sostegno Infanzia 32
EEEE Comune Primaria 286
ADEE Sostegno Primaria 54
A002 DESIGN DEI METALLI, DELL'OREFICERIA, DELLEPIETRE DURE E DELLE GEMME 3
A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 3
A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE 2
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 14
A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO 2
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 3
A019 FILOSOFIA E STORIA 12
A020 FISICA 5
A021 GEOGRAFIA 6
A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) 9
A026 MATEMATICA 15
A027 MATEMATICA E FISICA 13
A028 MATEMATICA E SCIENZE 43
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI 2
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 13
A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI 12
A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 9
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 9
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 7
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 13
A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 16
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 15
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 24
_______________________________________________________________________________________________________________________
A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE 6
A052 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE DI PRODUZIONI ANIMALI 1
A054 STORIA DELL'ARTE 5
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 15
A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI 1
AA56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (ARPA) 1
AB55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (CHITARRA) 1
AB56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA) 2
AD56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CORNO) 1
ADMM SOSTEGNO I GRADO 54
ADSS SOSTEGNO II GRADO 60
AH56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (OBOE) 2
AJ55 STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
(PIANOFORTE) 2
AJ56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (PIANOFORTE) 5
AM01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 13
AM12 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 41
AM2A LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
(FRANCESE) 14
AM2B LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
(INGLESE) 29
AM2C LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
(SPAGNOLO) 1
AM2D LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO
(TEDESCO) 1
AM30 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 16
AM48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 19
AM56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) 1
AN56 STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLONCELLO) 1
AS01 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 2
AS12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 12
AS2A LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) 9
_______________________________________________________________________________________________________________________
AS2C LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO) 5
AS2D LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO) 3
AS48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 28
B009 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AERONAUTICHE 1
B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE 3
B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE 2
B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 7
B016 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 1
B017 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 1
B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI,SETTORE CUCINA 1
B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA 3
B022 LABORATORI DI TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI 1
B023 LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI 2
BA02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 1
BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE) 2
BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO) 1
BD02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (TEDESCO) 1
