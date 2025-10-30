Frase del giorno

30 Ott, 2025
Scontro auto-scooter: giovane ragazza perde la vita

La vittima è una 19enne. Da chiarire la dinamica del sinistro

Scontro auto-scooter: giovane ragazza perde la vita

Terribile scontro tra uno scooter e un'automobile nel tardo pomeriggio di giovedì 30 ottobre. La vittima è una ragazza di soli 19 anni. 

Una diciannovenne ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 30 ottobre su Strada delle Fornaci  a Pescara Colli. La giovane era in sella al suo scooter, rimasto coinvolto in un violentissimo scontro frontale con un'automobile.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti della Polizia Locale, giunti sul posto per i rilievi. Stando alle prime, drammatiche informazioni, la giovane viaggiava in direzione monti-mare e, nell'affrontare una curva, si sarebbe scontrata con il veicolo che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato di estrema violenza e, purtroppo, non ha lasciato scampo alla ragazza. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La conducente dell'automobile, una donna di circa cinquant'anni, è rimasta illesa ma sotto shock. Oltre alla Polizia Locale per gli accertamenti, sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco e le volanti della Questura per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell'area.

A causa dell'incidente e delle operazioni di soccorso e rilevazione, Strada delle Fornaci è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Tags: Pescara incidente mortale

