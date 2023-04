Scomparso Giuliano Grossi, è stato difensore civico della Regione Abruzzo

E' scomparso improvvisamente nella giornata di ieri l'avvocato Giuliano Grossi. Professionista stimato e molto conosciuto è stato a lungo protagonista nella politica. Le sue ultime esperienze nelle fila del PDL e Forza Italia. Si è spento all'età di 77 anni.

“Un amico, un galantuomo”, scrive sul suo profilo Facebook il delegato della Lega Riccardo Chiavaroli. Grossi è stato anche difensore civico della Regione Abruzzo e con l'allora sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia coordinatore degli uffici di staff con gli uffici tecnici.

A ricordarlo sul profilo social anche l'ex consigliere comunale Renato Ranieri: “ciao Giuliano, non dimenticherò mai il tempo passato insieme. Sempre nel mio cuore”. Anche il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto ricordare l'amico. “Il caro amico Giuliano Grossi non è più con noi, ha iniziato il lungo cammino verso l'eternità. Lo ricorderemo tutti con grande affetto, come un galantuomo d'altri tempi, sempre rispettoso dei ruoli istituzionali che ha ricoperto con grande competenza e professionalità. Ha affrontato la malattia, che lo ha colpito e accompagnato per tanti anni, con grande dignità e forza d'animo. condoglianze sentite alla moglie e ai figli. Caro Giuliano, riposa in pace”. L'avvocato Grossi lascia la moglie Anna e i figli Mario ed Eleonora. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 3 aprile, alle 10.30 nel Santuario della Madonna dei Sette Dolori.