Frase del giorno

31 Ott, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Sciopero generale: l'Italia scende in piazza contro austerità e riarmo

Sciopero generale: l'Italia scende in piazza contro austerità e riarmo

Venerdì 30 ottobre mobilitazione nazionale dai sindacati di base. I co-segretari abruzzesi di PRC: "Unire le lotte per i servizi, il lavoro e la pace. Tassare i grandi patrimoni per la spesa sociale"

Sciopero generale: l'Italia scende in piazza contro austerità e riarmo

Una giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un cambio di rotta nelle politiche economiche del governo. È lo sciopero generale indetto per oggi, venerdì 30 ottobre, dai sindacati di base, che vedrà scendere in piazza lavoratrici e lavoratori in tutta Italia. Una protesta che si intreccia con lo sciopero internazionale dei porti e che, come sottolineano i promotori, rappresenta "un’importante occasione per unire le vertenze che attraversano il Paese e rafforzare un movimento capace di contrastare il peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro".

In Abruzzo la mobilitazione si concentrerà a Pescara, dove è previsto un presidio in Piazza Italia a partire dalle ore 10. Alla manifestazione parteciperà anche il Partito della Rifondazione Comunista/Sinistra Europea, che da tempo sostiene la necessità di una convergenza tra le lotte sociali e del lavoro.

Secondo i co-segretari regionali PRC-SE Abruzzo, Viola Arcuri e Corrado Di Sante, lo sciopero di oggi assume un significato particolare: «Riteniamo necessario costruire una convergenza tra le lotte sociali e del lavoro contro le politiche di austerità, l'impoverimento dei ceti popolari e l'economia di guerra. In Europa e finalmente anche in Italia crescono le mobilitazioni contro un modello economico che sacrifica diritti, salari e servizi pubblici mentre destina risorse crescenti al riarmo».

Al centro della piattaforma della giornata c'è la critica alle scelte del governo Meloni, accusato di «puntare sul riarmo e sulla repressione sottraendo risorse allo Stato sociale» mentre «il costo della vita aumenta e salari e pensioni perdono potere d'acquisto». A questo proposito, Rifondazione Comunista porterà in piazza anche la proposta "1% Equo": «Tassare i grandi patrimoni – spiegano i co-segretari – per redistribuire la ricchezza e finanziare la sanità e la scuola pubbliche, il diritto alla casa e i servizi per tutte e tutti. Noi sosteniamo una scelta opposta: mettere la ricchezza al servizio della collettività, garantire i diritti sociali e far pagare di più a chi possiede di più».

La mobilitazione di oggi non è un episodio isolato. I promotori guardano con attenzione alla giornata di mobilitazione europea delle studentesse e degli studenti contro guerra e riarmo, così come allo sciopero generale indetto dalla CGIL per il prossimo 20 novembre. «Con lo stesso spirito – concludono Arcuri e Di Sante – guardiamo a queste scadenze».

Il corteo di Pescara si prepara dunque a far sentire la propria voce con uno slogan chiaro e diretto, che sintetizza le richieste della piazza: "Meno armi, più salario, più scuola, più sanità, più lavoro!".

 

Tags: sciopero generale oggi austerità italia sindacati riarmo patrimoni Corteo Pescara

Vedi anche

Sabato l’assemblea “Abbassate le armi, alzate i salari” contro carovita e riarmo
Politica

Sabato l’assemblea “Abbassate le armi, alzate i salari” contro carovita e riarmo

22 Ott, 2026
Trasporto pubblico. Oggi sciopero di 4 ore oggi al Terminal Chieti-Pescara
Attualità

Trasporto pubblico. Oggi sciopero di 4 ore oggi al Terminal Chieti-Pescara

16 Ott, 2026
Oggi sciopero generale in solidarietà alla Palestina
Attualità

Oggi sciopero generale in solidarietà alla Palestina

22 Set, 2025
Sciopero generale contro la manovra economica
Cronaca

Sciopero generale contro la manovra economica

29 Nov, 2024
L'austerita', non l'euro, e' un pericolo per la crescita dell'Italia
Economia

L'austerita', non l'euro, e' un pericolo per la crescita dell'Italia

22 Ago, 2018
Banche: sciopero generale dei sindacati il 30 gennaio
Lavoro

Banche: sciopero generale dei sindacati il 30 gennaio

12 Gen, 2015
A Pescara il "corteo dei diritti": in 6mila per chiedere lavoro e dignità
Società

A Pescara il "corteo dei diritti": in 6mila per chiedere lavoro e dignità

12 Dic, 2014
A Sinistra del Sel allo sciopero generale. Melilla: "Jobs Act morte dei diritti"
Politica

A Sinistra del Sel allo sciopero generale. Melilla: "Jobs Act morte dei diritti"

11 Dic, 2014
Lunedì Italia bloccata. Stop col "Far West" globalizzato
Politica

Lunedì Italia bloccata. Stop col "Far West" globalizzato

07 Dic, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661