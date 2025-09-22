Oggi sciopero generale in solidarietà alla Palestina

Oggi, lunedì 22 settembre 2025, sciopero generale in tutta Italia in solidarietà alla Palestina. I lavoratori di università, scuole, sanità e pubblico impiego incroceranno le braccia dal lavoro per esercitare una pressione sul Governo del paese e a livello internazionale affinché si riesca a bloccare Israele che continua ad occupare Gaza e ad uccidere la popolazione palestinese durante le operazioni militari. A Pescara è previsto un corteo che muoverà i passi dalle ore 10:00 da Piazza Sacro Cuore lungo il centro cittadino del capoluogo adriatico e fino al Palazzo della Regione Abruzzo. Hanno aderito tante sigle sindacali di base e moltissime associazioni. Non si conoscono i numeri degli scioperanti ma gli organizzatori parlano di una massiccia partecipazione.





*Notizia in aggiornamento*