Frase del giorno

22 Set, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Oggi sciopero generale in solidarietà alla Palestina

Oggi sciopero generale in solidarietà alla Palestina

I lavoratori di università, scuole, sanità e pubblico impiego incroceranno le braccia per esercitare una pressione sul Governo del paese e a livello internazionale su Israele

Oggi sciopero generale in solidarietà alla Palestina

Oggi, lunedì 22 settembre 2025, sciopero generale in tutta Italia in solidarietà alla Palestina. I lavoratori di università, scuole, sanità e pubblico impiego incroceranno le braccia dal lavoro per esercitare una pressione sul Governo del paese e a livello internazionale affinché si riesca a bloccare Israele che continua ad occupare Gaza e ad uccidere la popolazione palestinese durante le operazioni militari. A Pescara è previsto un corteo che muoverà i passi dalle ore 10:00 da Piazza Sacro Cuore lungo il centro cittadino del capoluogo adriatico e fino al Palazzo della Regione Abruzzo. Hanno aderito tante sigle sindacali di base e moltissime associazioni. Non si conoscono i numeri degli scioperanti ma gli organizzatori parlano di una massiccia partecipazione.

*Notizia in aggiornamento*

Tags: Sciopero oggi scuola sanita pubblico impiego Israele

Vedi anche

Mercoledì sciopero di quattro ore degli autisti Tua
Attualità

Mercoledì sciopero di quattro ore degli autisti Tua

05 Mag, 2025
Sciopero del trasporto pubblico
Attualità

Sciopero del trasporto pubblico

08 Nov, 2024
Sanità Privata in sciopero: “Stop all'Indifferenza. Rispetto per i lavoratori"
Attualità

Sanità Privata in sciopero: “Stop all'Indifferenza. Rispetto per i lavoratori"

19 Set, 2024
Scuola: i Cobas e altre sigle minacciano lo sciopero. Apertura a rischio?
Attualità

Scuola: i Cobas e altre sigle minacciano lo sciopero. Apertura a rischio?

17 Set, 2020
Sciopero del trasporto pubblico mercoledì 2 maggio 2018
Attualità

Sciopero del trasporto pubblico mercoledì 2 maggio 2018

01 Mag, 2018
Trasporto pubblico: comincia l'autunno "caldo" di TUA, venerdì 21 ottobre si sciopera
Attualità

Trasporto pubblico: comincia l'autunno "caldo" di TUA, venerdì 21 ottobre si sciopera

17 Ott, 2016
Pubblico impiego: quale giustizia per il lavoratore che rifiuta il trasferimento altrove?
Lavoro

Pubblico impiego: quale giustizia per il lavoratore che rifiuta il trasferimento altrove?

11 Ott, 2016
12 maggio, sciopero generale della scuola. Cobas e studenti contro i quiz Invalsi
Attualità

12 maggio, sciopero generale della scuola. Cobas e studenti contro i quiz Invalsi

10 Mag, 2016
Abruzzo. Lunedì 1° dicembre c'è lo sciopero del pubblico impiego
Attualità

Abruzzo. Lunedì 1° dicembre c'è lo sciopero del pubblico impiego

29 Nov, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661