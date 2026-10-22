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Sabato l’assemblea “Abbassate le armi, alzate i salari” contro carovita e riarmo

Il collettivo Altrementi Valle Peligna chiama cittadini e cittadine in piazza XX Settembre sabato 24 ottobre alle 18. L’iniziativa anticipa lo sciopero generale

Sabato l’assemblea “Abbassate le armi, alzate i salari” contro carovita e riarmo

Il collettivo Altrementi Valle Peligna organizza per sabato 24 ottobre, alle ore 18, in Piazza XX Settembre a Sulmona un’assemblea pubblica contro il carovita e il riarmo. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e si colloca in vista dello sciopero generale indetto per il 30 ottobre. 

L’assemblea intende esprimere solidarietà anche ad autotrasportatori e agricoltori attualmente in sciopero, che stanno bloccando le strade del Paese per le stesse ragioni legate al costo della vita e alle condizioni di lavoro. 

Il collettivo pone al centro salari, lavoro dignitoso e contrasto allo sfruttamento e al lavoro sommerso. Richiede inoltre scuole e università pubbliche adeguate, contro la privatizzazione dell’istruzione e della ricerca, e una sanità pubblica pienamente funzionante. 

Tra le richieste figurano anche il diritto all’abitare dignitoso, servizi e trasporti pubblici potenziati, la tutela di ambiente, paesaggi ed ecosistemi, oltre a maggiori investimenti in spazi di socialità, cultura, sport e studio. 

Il titolo dell’iniziativa — “Abbassate le armi, alzate i salari” — sintetizza la posizione del gruppo: destinare le risorse pubbliche ai bisogni delle persone e ai servizi del territorio, anziché a guerre e armamenti. 

Altrementi Valle Peligna denuncia inoltre lo spopolamento delle aree interne, la pressione del turismo e gli interessi speculativi come fattori che rendono più difficile vivere e restare nei piccoli comuni. 

L’appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre alle 18 in Piazza XX Settembre. Il collettivo richiama quindi anche alla manifestazione di Pescara prevista per il 30 ottobre alle ore 10, in concomitanza con lo sciopero generale.

 

Tags: Sulmona collettivo valle peligna altre menti sabato caro vita riarmo stipendi manifestazione sciopero generale

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