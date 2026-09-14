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Sciopero dei medici di famiglia il 15 e 16 settembre

Gli assistiti dei professionisti che aderiranno allo sciopero potrebbero non riuscire a contattare il proprio medico. Ecco i servizi alternativi attivi

Sciopero dei medici di famiglia il 15 e 16 settembre

Martedì 15 e mercoledì 16 settembre 2026 è in programma lo sciopero nazionale dei Medici di Medicina Generale, proclamato dallo SMI – Sindacato Medici Italiani. Nelle due giornate, gli assistiti dei professionisti che aderiranno allo sciopero potrebbero non riuscire a contattare il proprio medico o ad accedere alle consuete attività ambulatoriali.

Per far fronte a eventuali necessità, i cittadini potranno rivolgersi alla Continuità assistenziale (ex Guardia medica), che continuerà a garantire il servizio secondo le consuete modalità, nonché alle Case della Comunità, nell’ambito dei servizi e degli orari regolarmente previsti.

Si ricorda inoltre che è possibile chiamare il 116117, numero europeo per le cure non urgenti, gratuito e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia da telefono fisso sia da cellulare. L’operatore raccoglie la richiesta, valuta il bisogno assistenziale e fornisce le indicazioni sul percorso più appropriato, mettendo il cittadino in contatto, quando necessario, con la Continuità assistenziale o indirizzandolo verso il servizio territoriale disponibile.

In caso di emergenza sanitaria, resta naturalmente attivo il numero unico 112.

Tags: Sciopero Medici Famiglia 15 settembre 16 settembre ultime notizie

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