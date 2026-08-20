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Scuola, in Abruzzo si torna in classe il 16 settembre

Le lezioni termineranno il 9 giugno 2027. Il calendario scolastico prevede date comuni con Basilicata e Sardegna per l’avvio, e con Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta per la conclusione

Scuola, in Abruzzo si torna in classe il 16 settembre

Il nuovo anno scolastico in Abruzzo inizierà mercoledì 16 settembre 2026. In quella data gli studenti abruzzesi torneranno tra i banchi insieme ai coetanei di Basilicata e Sardegna. Le lezioni proseguiranno fino a mercoledì 9 giugno 2027, giorno individuato per la conclusione dell’anno scolastico in Abruzzo. La stessa data segnerà la fine delle attività didattiche anche in Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta. Calendario diverso, invece, per le scuole dell’infanzia. In quasi tutte le regioni italiane le attività educative proseguiranno fino a mercoledì 30 giugno 2027. Le date indicate riguardano il calendario generale delle lezioni, mentre eventuali ulteriori sospensioni dell’attività didattica potranno essere stabilite dagli istituti scolastici e dagli enti competenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali.

Tags: scuola riapertura 16 settembre Anno scolastico Ultime notizie Abruzzo

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