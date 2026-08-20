Scuola, in Abruzzo si torna in classe il 16 settembre

Il nuovo anno scolastico in Abruzzo inizierà mercoledì 16 settembre 2026. In quella data gli studenti abruzzesi torneranno tra i banchi insieme ai coetanei di Basilicata e Sardegna. Le lezioni proseguiranno fino a mercoledì 9 giugno 2027, giorno individuato per la conclusione dell’anno scolastico in Abruzzo. La stessa data segnerà la fine delle attività didattiche anche in Friuli Venezia Giulia, Molise e Valle d’Aosta. Calendario diverso, invece, per le scuole dell’infanzia. In quasi tutte le regioni italiane le attività educative proseguiranno fino a mercoledì 30 giugno 2027. Le date indicate riguardano il calendario generale delle lezioni, mentre eventuali ulteriori sospensioni dell’attività didattica potranno essere stabilite dagli istituti scolastici e dagli enti competenti, nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali.