Anche Vasto in sostegno alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla

"Il 31 Agosto sono partite le prime imbarcazioni da Genova e Barcellona della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente al mondo di sempre: avviata da centinaia di cittadini provenienti da 44 paesi, composta da 50 barche e giovedì 4 settembre è prevista una seconda partenza da Tunisi e da vari porti siciliani, per poi ricongiungersi con il resto della flotta nel Mediterraneo. L’obiettivo è di porre fine all’assedio imposto da Israele nei confronti della Striscia di Gaza e creare un corridoio umanitario permanente per garantire l’accesso a cibo, farmaci e altri beni di necessità che lo stato criminale di Netanyahu nega, lasciando morire di fame un intero popolo". Comincia così la nota stampa di Lorenzo Antonellini Presidente Associazione Impatto.

"Mentre donne e uomini si imbarcano con coraggio, nonostante le minacce del Ministro della sicurezza nazionale di Israele Ben Gvir che promette di trattare la GSF come un’organizzazione terroristica, il Washington Post pubblica un documento in esclusiva realizzato dagli israeliani della Gaza Humanitarian Foundation che prevede un piano per trasformare la Striscia di Gaza in una riviera di super lusso controllata dagli Stati Uniti per almeno 10 anni dopo che Israele ne avrà preso pieno possesso. Nonostante la chiarezza dello scopo di Israele sostenuto dagli USA, nonostante le più di 60.000 vittime civili, nonostante il mandato d’arresto nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra, nonostante i territori occupati illegalmente, nonostante le prove secondo cui l’IDF rapisce e stupra i bambini, gli spara alla testa, gli spara ai testicoli, nonostante i più di 250 giornalisti uccisi, nonostante le esecuzioni che l’IDF esercita neiconfronti di paramedici palestinesi, nonostante sia provato che, sempre l’IDF, spari sulla folla in coda per gli aiuti umanitari, i governi occidentali rimangono in silenzio o negano persino l’evidenza", conclude la nota specificando che ". Nessuno dovrebbe rimanere a guardare, per questo giovedì 4 settembre dalle 17:00 saremo in presidio sul Pontile di Vasto Marina ad esprimere il nostro sostegno, per quanto simbolico, alla Flotilla e al suo equipaggio. Invitiamo l’intera cittadinanza a condividere questo momento portando alla manifestazione bandiere e barchette di carta, simbolo di questa straordinaria missione di umanità".