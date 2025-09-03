Frase del giorno

03 Set, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Anche Vasto in sostegno alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla

Anche Vasto in sostegno alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla

Appuntamento il 4 settembre sul Pontile della Marina per esprime solidarietà con bandiere e barchette di carta

Anche Vasto in sostegno alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla

"Il 31 Agosto sono partite le prime imbarcazioni da Genova e Barcellona della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente al mondo di sempre: avviata da centinaia di cittadini provenienti da 44 paesi, composta da 50 barche e giovedì 4 settembre è prevista una seconda partenza da Tunisi e da vari porti siciliani, per poi ricongiungersi con il resto della flotta nel Mediterraneo. L’obiettivo è di porre fine all’assedio imposto da Israele nei confronti della Striscia di Gaza e creare un corridoio umanitario permanente per garantire l’accesso a cibo, farmaci e altri beni di necessità che lo stato criminale di Netanyahu nega, lasciando morire di fame un intero popolo". Comincia così la nota stampa di Lorenzo Antonellini Presidente Associazione Impatto.

"Mentre donne e uomini si imbarcano con coraggio, nonostante le minacce del Ministro della sicurezza nazionale di Israele Ben Gvir che promette di trattare la GSF come un’organizzazione terroristica, il Washington Post pubblica un documento in esclusiva realizzato dagli israeliani della Gaza Humanitarian Foundation che prevede un piano per trasformare la Striscia di Gaza in una riviera di super lusso controllata dagli Stati Uniti per almeno 10 anni dopo che Israele ne avrà preso pieno possesso. Nonostante la chiarezza dello scopo di Israele sostenuto dagli USA, nonostante le più di 60.000 vittime civili, nonostante il mandato d’arresto nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra, nonostante i territori occupati illegalmente, nonostante le prove secondo cui l’IDF rapisce e stupra i bambini, gli spara alla testa, gli spara ai testicoli, nonostante i più di 250 giornalisti uccisi, nonostante le esecuzioni che l’IDF esercita neiconfronti di paramedici palestinesi, nonostante sia provato che, sempre l’IDF, spari sulla folla in coda per gli aiuti umanitari, i governi occidentali rimangono in silenzio o negano persino l’evidenza", conclude la nota specificando che ". Nessuno dovrebbe rimanere a guardare, per questo giovedì 4 settembre dalle 17:00 saremo in presidio sul Pontile di Vasto Marina ad esprimere il nostro sostegno, per quanto simbolico, alla Flotilla e al suo equipaggio. Invitiamo l’intera cittadinanza a condividere questo momento portando alla manifestazione bandiere e barchette di carta, simbolo di questa straordinaria missione di umanità".

Tags: Global sumud Flotilla vasto 4 settembre Ultime notizie Manifestazione Missione umanitaria

Vedi anche

Serata di follia nel carcere di Vasto
Cronaca

Serata di follia nel carcere di Vasto

05 Nov, 2024
Domani a Piazza Salotto la manifestazione per la pace
Società

Domani a Piazza Salotto la manifestazione per la pace

25 Feb, 2022
Mazzette nelle sepolture al cimitero di Vasto. Arresti tre dipendenti comunali
Cronaca

Mazzette nelle sepolture al cimitero di Vasto. Arresti tre dipendenti comunali

04 Lug, 2018
Trasporto locale: confermato lo sciopero di venerdì 15 settembre
Attualità

Trasporto locale: confermato lo sciopero di venerdì 15 settembre

13 Set, 2017
Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa
Salute

Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa

22 Mag, 2017
'Arancia Meccanica' a Vasto, 4 giovani denunciati per una brutale e vile aggressione
Cronaca

'Arancia Meccanica' a Vasto, 4 giovani denunciati per una brutale e vile aggressione

04 Apr, 2017
#AGIRE4: Giochi e legna contro il gelo della guerra
Società

#AGIRE4: Giochi e legna contro il gelo della guerra

09 Dic, 2016
Martedì a Montesilvano conferenza stampa "Progetto Ponte - Agire a Idomeni"
Società

Martedì a Montesilvano conferenza stampa "Progetto Ponte - Agire a Idomeni"

07 Ago, 2016
Vasto, sabato consiglio comunale sulle tasse: Tasi e tributi 2014
Attualità

Vasto, sabato consiglio comunale sulle tasse: Tasi e tributi 2014

04 Set, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661