Scerni, tragedia sul lavoro: muore un 21enne

Un giovane di 21 anni, Andrea Di Risio, è morto questa mattina presto all’interno della cantina sociale San Panfilo di Scerni, nel Chietino, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il ragazzo, studente universitario prossimo alla laurea ed all'ultimo giorno di lavoro come stagionale, non è stato possibile fare nulla.

L’incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata, intorno alle 5.30, ma la dinamica resta ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. È presente anche il sindaco di Scerni, Daniele Carlucci. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le esatte circostanze della tragedia.

«Questa è una tragedia che ha colpito e ferito l’intera comunità di Scerni. Oggi e nei prossimi giorni sarà la giornata del dolore per la comunità», ha dichiarato il primo cittadino, annunciando che in occasione dei funerali proclamerà il lutto cittadino.