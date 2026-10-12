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Morto all’ospedale dell’Aquila l’operaio caduto da un ponteggio a Cagnano Amiterno

Dopo dodici giorni in prognosi riservata il decesso del giovane ferito il 30 settembre; proseguono le indagini sulla sicurezza nel cantiere

Morto all’ospedale dell’Aquila l’operaio caduto da un ponteggio a Cagnano Amiterno

Purtroppo non ce l’ha fatta il giovane operaio rimasto gravemente ferito il 30 settembre scorso: è morto ieri all’ospedale dell’Aquila dove era stato ricoverato in seguito alla caduta da un ponteggio in un cantiere nel territorio comunale di Cagnano Amiterno. Inutili i tentativi dei medici del nosocomio aquilano di salvargli la vita. La notizia è stata rilanciata dal quotidiano ‘Il Messaggero’ nell’edizione odierna.

Il ragazzo, le cui generalità non sono state rese note, era stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso e ricoverato in prognosi riservata dopo la caduta.

Subito dopo l’incidente erano stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica della caduta e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stesso 30 settembre l’autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro del cantiere, affidando agli ispettori della Asl le verifiche sulle condizioni di lavoro e sulle misure di prevenzione adottate.

La salma è stata messa a disposizione del pubblico ministero Andrea Papalia, che dovrà valutare gli accertamenti medico-legali da eseguire per chiarire le cause del decesso.

L’inchiesta dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare l’eventuale presenza di violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Restano da accertare le circostanze che hanno determinato la caduta dal ponteggio.

Alla famiglia dell vittima le più sentite condoglianze della redazione di AbruzzoIndependent.it.

Tags: morto operaio ponteggio cagnano amiterno laquila ospedale Cantiere

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