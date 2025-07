Scatena il panico alla sagra di paese: arrestato

Nella serata di ieri, 18 luglio, mentre erano in corso i festeggiamenti per un tradizionale evento estivo a Casoli di Atri, un uomo di 50 anni, residente del posto, è uscito dalla propria abitazione brandendo un coltello da cucina.

L’uomo si è diretto rapidamente verso due soggetti presenti alla festa, cercando di colpirli con dei fendenti. Fortunatamente, entrambi riuscivano ad evitare i colpi, ma uno dei due rovinava a terra, procurandosi delle escoriazioni.

Assistendo alla scena, uno dei presenti, amico del primo aggredito, accortosi che l’uomo non desisteva dalla sua condotta e stava per dirigersi verso la folla, si lanciava verso il cinquantenne e lo gettava a terra. In quel frangente l’aggressore lo colpiva condei fendenti all’altezza delle gambe.

Sul posto intervenivano immediatamente i poliziotti del Commissariato di Atri, che fermavano l’aggressore, che si trovava in un forte stato di agitazione e irascibilità, immobilizzandolo e mettendolo in sicurezza.

Dalla perquisizione personale fatta dai poliziotti sul posto sono stati trovati indosso all’uomo due coltelli da cucina ed un coltello richiudibile a serramanico, tutti sequestrati.

Il cinquantenne, incensurato ma sottoposto a terapia psichiatrica, continuava a mostrare un atteggiamento non collaborativo ed agitato, motivo per cui veniva sottoposto alle cure dei sanitari e trasportato presso l’ospedale di Giulianova.

Nel contempo, si provvedeva a ripristinare la tranquillità nell’area, nonché a verificare le condizioni di salute delle persone coinvolte. Il soggetto ferito alle gambe riportava delle lesioni con prognosi di quindici giorni, mentre l’uomo rovinato a terra solo delle escoriazioni.

All’esito delle attività e delle visite presso l’ospedale di Giulianova, l’aggressore veniva tratto in arresto dai poliziotti del Commissariato di Atri e condotto presso il carcere di Castrogno, in attesa dell’udienza di convalida.