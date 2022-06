Abruzzo penultimo in classifica per la spesa dei fondi europei

Sconfortante il report pubblicato sul portale Cohesion Data della Commissione europea: la Regione Abruzzo é penultima in Italia nella spesa del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il piu’ imponente a disposizione dell’Italia con un totale di 36 miliardi di euro. Il tempo utile per spendere tutti i fondi a disposizione per la programmazione 2014-2020 scadra’ il 31 dicembre 2023. I dati sull’andamento della spesa per programmi e per regioni dovrebbero essere aggiornati entro luglio

Alla fine dell’anno scorso la spesa certificata dalla Regione e rimborsata da Bruxelles era pari a 128 milioni di euro, il 46% del suo programma per il fondo nel periodo di programmazione 2014-2020, contro la media Ue di assorbimento ferma al 63%. Dati non positivi anche per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), di cui l’Abruzzo aveva speso il 35%, arrivando terzultima dopo Puglia e Marche. I dati per questo fondo si fermano al 2020, quando la media di assorbimento a livello europeo era ancora il 68%. Infine, nell’uso del Fondo sociale europeo (Fse), che raggiunge un valore totale di 23 miliardi nel nostro Paese, la Regione si ferma al 54% della spesa stando agli ultimi dati aggiornati. La media Ue e’ del 63%.