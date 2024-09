Sanità in profondo rosso. Martedì si riunisce la Commissione

La Commissione consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” è convocata, in seduta congiunta e straordinaria con la Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali", per martedì 24 settembre 2024, alle ore 11 (presso la sala “G. D’Annunzio”, 2° piano del Palazzo dell’Emiciclo). La sessione di lavori sarà dedicata all'esame e all'espressione dei pareri sui Piani di razionalizzazione delle spese delle Aziende Sanitarie Locali Abruzzesi. In apertura di seduta saranno ascoltate le sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil e Ugl Abruzzo. Sarà presente in audizione il Direttore del Dipartimento Sanità della Giunta regionale. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che la sanità abruzzese versa in uno stato di crisi economica straordinaria: i conti sono in profondo rosso ed il disavanzo ammonta a circa 122milioni di euro, anche se alcuni sostengono che la cifra sia sottostimata o incompleta. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha rassicurato che non ci sarà alcun commissariamento, come avvenuto all’epoca della Giunta Del Turco. L’assessore alla sanità pubblica Verì sostiene che è possibile risparmiare sulla spesa senza ridurre i servizi ma a questa affermazione sono in tanti a non credere. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa ennesima ‘pagina nera’ della nostra pubblica amministrazione.