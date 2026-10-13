Frase del giorno

13 Ott, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. San Giovanni Teatino, ufficializzato il nuovo assetto politico

San Giovanni Teatino, ufficializzato il nuovo assetto politico

Il sindaco Di Clemente ridisegna deleghe e assessorati: "Percorso di alternanza concordato, nessuna crisi di maggioranza". Zuccarini resta in amministrazione come consigliera con deleghe specifiche

San Giovanni Teatino, ufficializzato il nuovo assetto politico

Nuovo volto in Giunta e deleghe ridistribuite. Il sindaco Giorgio Di Clemente ha ufficializzato il nuovo assetto dell'esecutivo comunale e la redistribuzione delle competenze tra assessori e consiglieri.

Il cambiamento più significativo riguarda l'ingresso nell'esecutivo di Sabrina Gentile, che subentra a Paola Zuccarini. L'amministrazione tiene a precisare che la sostituzione non è legata a una crisi di maggioranza, ma rientra in un percorso di alternanza concordato all'inizio del mandato, finalizzato a consentire una partecipazione più ampia delle componenti politiche al governo cittadino.

Il sindaco ha ringraziato Zuccarini per l'attività svolta, annunciando che continuerà a contribuire all'amministrazione comunale come consigliera con deleghe specifiche. Di Clemente ha inoltre sottolineato come la riorganizzazione punti a rafforzare la collaborazione all'interno della maggioranza in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

Alla nuova assessora Sabrina Gentile sono state assegnate le deleghe alle Politiche di inclusione, Pari opportunità, Centri di aggregazione sociale e per anziani, Disagio giovanile e Colonie estive marine e montane.

Il vicesindaco Ezio Chiacchiaretta mantiene Urbanistica, Assetto del territorio e Programmi complessi.

Paolo Cacciagrano si occuperà di Lavori pubblici, Reti idriche e fognarie, PNRR, Servizi sociali, Personale, Rapporti con le cooperative, Scuola civica e Transizione digitale.

A Simona Cinosi spettano Pubblica istruzione, Cultura, Manifestazioni, Associazionismo, Politiche del lavoro e Sportello Sangiò Lavoro.

Mariarosaria Elia seguirà Bilancio, Tributi, Società partecipate, Contenzioso, Politiche della casa, Attività produttive, Commercio e Artigianato.

Il sindaco Di Clemente mantiene, tra le altre, le deleghe a Protezione civile, Turismo, Polizia locale, Patrimonio, Sport, Sanità, Ambiente, Mobilità, Edilizia e Mercati.

Un rimpasto, dunque, che l'amministrazione presenta come fisiologico e coerente con gli accordi iniziali, con l'obiettivo dichiarato di presentarsi unita all'appuntamento elettorale del prossimo anno.

Tags: San giovanni teatino Giunta Assessori Deleghe Sindaco Paola Zuccarini

Vedi anche

San Giovanni Teatino, Di Clemente: "Nessuna crisi"
Politica

San Giovanni Teatino, Di Clemente: "Nessuna crisi"

07 Ott, 2026
San Giovanni Teatino: ecco la nuova giunta Di Clemente
Politica

San Giovanni Teatino: ecco la nuova giunta Di Clemente

24 Giu, 2025
Masci attribuisce le deleghe alla giunta, il vice sindaco è Maria Rita Carota
Politica

Masci attribuisce le deleghe alla giunta, il vice sindaco è Maria Rita Carota

24 Lug, 2024
Comune di Pescara. Masci assegna le deleghe ai nove assessori
Politica

Comune di Pescara. Masci assegna le deleghe ai nove assessori

12 Lug, 2019
'Zagat' Alessandrini distribuisce le deleghe agli assessori della Città di Pescara
Politica

'Zagat' Alessandrini distribuisce le deleghe agli assessori della Città di Pescara

07 Ott, 2016
San Giovanni Teatino. Presentata questa mattina la Giunta Marinucci Bis
Politica

San Giovanni Teatino. Presentata questa mattina la Giunta Marinucci Bis

18 Giu, 2016
Montesilvano, il sindaco Maragno presenta la Giunta allargata
Politica

Montesilvano, il sindaco Maragno presenta la Giunta allargata

07 Nov, 2014
Spoltore. Cambio di deleghe per gli assessori della Giunta Di Lorito
Politica

Spoltore. Cambio di deleghe per gli assessori della Giunta Di Lorito

15 Mag, 2014
La nuova giunta di Cialente
Politica

La nuova giunta di Cialente

31 Mag, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661