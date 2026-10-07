“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
San Giovanni Teatino, Di Clemente: "Nessuna crisi"
Il sindaco ha revocato tutte le deleghe agli assessori e consiglieri e nei prossimi giorni si conosceeenno gli sviluppi di questa decisone
Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, ha firmato il decreto con cui vengono revocate le deleghe della Giunta e dei consiglieri comunali. La decisione, come spiegato dal primo cittadino, arriva dopo una valutazione di carattere politico-amministrativo finalizzata a rivedere l’assetto di governo e l’organizzazione dell’attività dell’amministrazione.
Di Clemente ha escluso l’esistenza di una crisi di maggioranza, precisando che il provvedimento non ha carattere sanzionatorio e non sarebbe legato a fratture interne o a questioni personali e professionali dei singoli assessori. Secondo il sindaco, la coalizione resta unita e condivide gli obiettivi dell’amministrazione.
La revoca delle deleghe viene ricondotta alla volontà di favorire un’alternanza nei ruoli di rappresentanza istituzionale e di procedere a una verifica politica degli assetti di governo. Il nuovo assetto, secondo Di Clemente, dovrà consentire di proseguire l’attuazione degli obiettivi di mandato.