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San Giovanni Teatino, Di Clemente: "Nessuna crisi"

Il sindaco ha revocato tutte le deleghe agli assessori e consiglieri e nei prossimi giorni si conosceeenno gli sviluppi di questa decisone

San Giovanni Teatino, Di Clemente: "Nessuna crisi"

Il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, ha firmato il decreto con cui vengono revocate le deleghe della Giunta e dei consiglieri comunali. La decisione, come spiegato dal primo cittadino, arriva dopo una valutazione di carattere politico-amministrativo finalizzata a rivedere l’assetto di governo e l’organizzazione dell’attività dell’amministrazione.

Di Clemente ha escluso l’esistenza di una crisi di maggioranza, precisando che il provvedimento non ha carattere sanzionatorio e non sarebbe legato a fratture interne o a questioni personali e professionali dei singoli assessori. Secondo il sindaco, la coalizione resta unita e condivide gli obiettivi dell’amministrazione.

La revoca delle deleghe viene ricondotta alla volontà di favorire un’alternanza nei ruoli di rappresentanza istituzionale e di procedere a una verifica politica degli assetti di governo. Il nuovo assetto, secondo Di Clemente, dovrà consentire di proseguire l’attuazione degli obiettivi di mandato.

Tags: San giovanni teatino Giorgio di clemente Sindaco Deleghe Assessori

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