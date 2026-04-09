Tragedia alla Cittadella dello Sport: addio a Luigi, morto a 15 anni durante l'allenamento di tennis

Una giornata di sport e passione si è trasformata in un dramma che lascia senza parole l'intero Abruzzo. Luigi Santarelli, un ragazzo di soli 15 anni residente a Francavilla al Mare, è scomparso prematuramente ieri pomeriggio a causa di un malore fulminante che lo ha colpito mentre si trovava sui campi da tennis della Cittadella dello Sport. Erano circa le 17:00 quando il giovane, che tra poche settimane avrebbe festeggiato il suo sedicesimo compleanno, si è accasciato improvvisamente al suolo durante una sessione di allenamento. I soccorsi sono stati immediati: i presenti hanno tentato disperatamente di rianimarlo utilizzando anche il defibrillatore semiautomatico presente nella struttura. Poco dopo, il personale del 118 è intervenuto con un’ambulanza e un’automedica, proseguendo le manovre di emergenza durante la corsa verso l'ospedale di Pescara. Purtroppo, nonostante ogni sforzo dei medici, il cuore di Luigi ha smesso di battere poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Sulla vicenda la Procura ha deciso di vederci chiaro, aprendo un fascicolo d'inchiesta per accertare le cause esatte del decesso. Sarà l'autopsia, già disposta dall'autorità giudiziaria, a fornire risposte su un arresto cardiaco così violento e improvviso in un ragazzo così giovane. Nel frattempo, la comunità di San Giovanni Teatino si è stretta in un silenzio rispettoso. Il sindaco, Giorgio Di Clemente, visibilmente scosso, ha proclamato la chiusura dei campi da tennis della Cittadella dello Sport per due giorni. “Sono profondamente addolorato per la tragica scomparsa del giovane di 16 anni. Una perdita che ci lascia sgomenti, un dolore immenso che colpisce non solo la famiglia, ma l’intera nostra comunità. Il mio cuore è con i genitori, i cari, gli amici e gli istruttori che hanno vissuto questi momenti terribili. Voglio far sentire loro tutta la nostra vicinanza e il nostro abbraccio in questo momento di indicibile sofferenza. Per rispetto verso il ragazzo e la sua famiglia, e domani e dopodomani i campi da tennis della Cittadella dello Sport resteranno chiusi”. La notizia ha colpito duramente anche Francavilla al Mare, dove Luigi viveva con la famiglia ed era conosciuto e benvoluto. In queste ore, i social e le strade delle due cittadine sono inondati da messaggi di cordoglio per una vita spezzata troppo presto, proprio lì dove Luigi cercava di costruire i suoi sogni, racchetta in pugno.





