Casa, salari e dignità: il 20 novembre lo sciopero generale scende in piazza

Il diritto all'abitare entra a pieno titolo nella piattaforma dello sciopero generale proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre. A renderlo noto è il SUNIA Abruzzo Molise, il sindacato degli inquilini, che ha annunciato la propria adesione alla giornata di mobilitazione per l'intera giornata di lavoro e la partecipazione ai cortei organizzati in tutte le piazze delle due regioni.

Salari e pensioni più alti, lavoro sicuro, dignitoso e non precario, più risorse per la sanità e la scuola pubblica, una riforma fiscale più giusta: sono queste le rivendicazioni al centro dello sciopero. Ma per il SUNIA c'è un punto che non può essere rinviato: la casa.

«Non si può parlare di dignità del lavoro senza parlare di dignità dell'abitare – dichiara Geppino Oleandro, Segretario Regionale SUNIA Abruzzo Molise – Oggi in Abruzzo e in Molise, come nel resto del Paese, troppe famiglie faticano a pagare l'affitto, troppe persone sono sotto sfratto o vivono in condizioni abitative precarie, mentre l'offerta di case popolari è del tutto insufficiente. La casa è un diritto, non un privilegio e non può essere lasciata alla speculazione».

I dati delle due regioni raccontano una crisi strutturale: 8.000 sfratti in cinque anni, 8.500 famiglie in attesa di un alloggio popolare e canoni medi di affitto intorno ai 700 euro, insostenibili per salari, pensioni e redditi precari.

«Sono numeri che raccontano un'emergenza vera – prosegue Oleandro – il dato degli sfratti contestualmente al numero delle famiglie in attesa di una casa popolare a canone sostenibile significano migliaia di persone che vivono nell'incertezza di non sapere dove andranno a dormire domani. Con affitti medi di 700 euro, con l'inflazione annua salita al 5,4%, con i costi energetici fuori controllo, un lavoratore precario, un giovane, un pensionato, una donna separata, non possono più permettersi una casa dignitosa. Eppure l'edilizia pubblica è ferma, le graduatorie scorrono lentamente e le politiche per l'affitto sono del tutto inadeguate».

È per questo che il sindacato degli inquilini scenderà in piazza il 20 novembre con un pacchetto di richieste precise: affitti sostenibili e regolati, contro il caro-affitti che erode salari e pensioni; rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, con nuovi investimenti, recupero del patrimonio esistente e sfitto e scorrimento delle graduatorie; stop agli sfratti senza alternativa abitativa e politiche concrete per chi perde la casa, a partire dalle fasce più fragili, dai giovani, dai precari e dai pensionati.

E ancora: sostegno reale agli inquilini, con un fondo per l'affitto adeguato e strutturale e misure contro la morosità incolpevole; case per studenti a canoni sostenibili, per garantire il reale diritto allo studio; qualità dell'abitare, con case sicure, efficienti dal punto di vista energetico, senza barriere, in quartieri con servizi, trasporti e presidi sociali.

«La sicurezza di un Paese non si misura con le armi, ma con i diritti – conclude Oleandro – dal diritto alla casa, a un salario giusto, da una pensione dignitosa a una sanità e una scuola pubblica, di tutti e per tutti. Il 20 novembre saremo in piazza al fianco dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e degli studenti, perché non è più sostenibile andare avanti così».

Il SUNIA Abruzzo Molise invita inquilini, assegnatari di edilizia pubblica, famiglie in difficoltà abitativa e cittadini a partecipare alle manifestazioni organizzate in Abruzzo e Molise: L'Aquila (Colle Sapone, ore 9:00), Pescara (Stazione Porta Nuova, ore 10:00), Vasto (Terminal bus, ore 9:30), Teramo (Stazione Ferroviaria, ore 9:30) e, per il Molise, Isernia (Piazza della Repubblica, ore 10:00).